A CIB anyabankja is nagyot kaszál az emelkedő kamatokon

A menedzsment korábbi előrejelzését meghaladó, 4 milliárd euró feletti nyereséget vár idén az Intesa Sanpaolo – közölte a bank, miután az elemzői várakozásokat túlszárnyaló harmadik negyedéves eredményről számolt be pénteken. A gyorsjelentésre 4,5%-ot emelkedett a bank árfolyama a milánói tőzsdén.

A vagyonkezelésre és biztosítási tevékenységre erőteljesen koncentráló olasz bankcsoport a harmadik negyedévben 930 millió eurós adózott eredményt ért el, ami a díjbevételek csökkenése miatt 5%-kal elmarad az egy évvel korábbitól, de jelentősen meghaladja a Reuters 829 millió eurós elemzői konszenzusát.

Pozitív fogadtatásra talált, hogy oroszországi kitettségét három hónap alatt 65%-kal, 2,3 milliárd euróval csökkentette. A bank idei eredményét az orosz kitettség csökkentése eddig 1,1 milliárd euróval terhelte meg, beleértve a harmadik negyedévben megképzett 200 millió eurós céltartalékot is.

Carlo Messina vezérigazgató szerint a kamatkörnyezet emelkedése jövőre pufferül szolgálhat a banknak, ha a gazdasági lassulás erőteljesebb lenne a most várt enyhe recessziónál. Az Intesa arra számít, hogy jövőre több mint 11 milliárd eurós nettó kamatbevételt realizálhat, most ismét ez a növekedés egyértelmű motorja: 19%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest a nettó kamatmarzs. Messina most elköteleződést tett arra, hogy a 2025-re kitűzött 6,5 milliárd eurós nyereségcélt túlszárnyalja a társaság.

A nagyvonalú osztalékpolitikával rendelkező Intesa pénteken megerősítette 70%-os kifizetési arányra vonatkozó ígéretét, és közölte, hogy igazgatótanácsa jóváhagyta a 2022. évi eredmény után 1,4 milliárd euró értékű időközi osztalék kifizetését, ami meghaladja a korábbi, "legalább 1,1 milliárd euróra" vonatkozó előrejelzést. A gazdasági bizonytalanság miatt azonban a korábban szintén bejelentett 1,7 milliárd eurós részvényvisszavásárlásra egyelőre nem kerül sor.

