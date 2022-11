Otthagyja a szakmát a legnagyobb svájci bank egyik vezetője - meglepő karriert választott magának

Christian Bluhm, a UBS kockázati igazgatója otthagyja a svájci bankot, hogy főállású profi fotós legyen - írja a Financial Times.

Bluhm Zürich történelmi belvárosában készül stúdiót nyitni az UBS székházához közel. A matematikus végzettségű, 53 éves német férfi májusban hagyja majd ott végleg a bankot. Már indított egy weboldalt, ahova városképeket, természetfotókat és esküvői fotókat töltött fel. Honlapján elmeséli, hogy a fotózás iránti szeretete azután bontakozott ki, hogy egy barátja megmutatta neki, hogyan készítsen tiszta képet a Nagy Medve csillagképről az éjszakai égbolton.

A szokatlan karrierválasztás nem ritka a bankszakmát elhagyó profik esetébe: Matthew Greenburgh 2010-ben 49 évesen hagyta ott a banki tevékenységet, hogy fotós karrierbe kezdjen. Greenburgh a Bank of America és a Merrill Lynch egykori üzletkötője volt, valamint tanácsadói feladatokat is ellátott az RBS-ABN Amro és a Lloyds Bank-HBOS felvásárlásoknál. Christine Novakovic, a UBS európai vezérigazgatója két évet töltött műkereskedőként, mielőtt 2007-ben csatlakozott a svájci hitelintézethez - emlékeztet a Financial Times.

Bluhm 2016 óta volt a UBS kockázati igazgatója, és ez idő alatt a bank sikeresen kerülte el a nagyobb botrányokat, amelyekből riválisának, a Credit Suisse-nak bőven kijutottak. A UBS azonban tavaly 861 millió dolláros veszteséget szenvedett el az Archegos Capital összeomlásán.

Ralph Hamers, a UBS vezérigazgatója azt mondta, hogy a legjobbakat kívánja Bluhmnak a jövőre nézve. Hamers az elmúlt két évben hozzálátott vezetői csapatának átalakításához: kijelölt egy új pénzügyi igazgatót, és az amerikai piacok élére is új vezetőt nevezett ki, valamint nagyobb hatalmat adott a vagyonkezelési üzletág vezetőjének, Iqbal Khannak. Az új kockázatkezelési vezető Damian Vogel lesz, aki jelenleg a bank vagyonkezelési üzletágának kockázatkezelését látja el.

Címlapkép forrása: Getty Images