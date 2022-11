Bajok vannak a diákhitelek elengedésével Amerikában

Az USA-ban immár évek óta húzódik a diákhiteltartozások ügye, a Trump által bevezetett és többször meghosszabbított törlesztési moratórium után a Biden-kormány sokáig fontolgatta az adósságok részleges elengedését, miután az eladósodottság átlépte a társadalmi tűréshatárt: több mint 43 millió adós átlagosan 40 ezer dolláros diákhitel-adóssággal küzd az országban.

Egy augusztus végi bejelentés szerint végül azok a diákhitel-adósok, akiknek szövetségi hitelük van (ez a többség), és évi 125 000 dollárnál kevesebbet keresnek, akár 20 000 dolláros diákhitel-elengedésre is jogosultak, ha Pell-ösztöndíjat kaptak. Azok a személyek, akik évi 125 000 dollárnál kevesebbet keresnek, de nem kaptak ilyet, 10 000 dollár hitelelengedésre jogosultak. (A Pell-ösztöndíj a leghátrányosabb helyzetűek támogatását célozza.)

Most azonban a diákhitelek elengedése egyelőre felfüggesztés alatt van. A múlt héten egy texasi szövetségi kerületi bíróság alkotmányellenesnek nyilvánította az intézkedést, ez ellen az igazságügyi minisztérium már fellebbezett is. Egymással párhuzamosan több bírósági ügy is zajlik, ezek tanulsága egyre valószínűbb módon az, hogy

az adósságok elengedése aligha fog olyan gyorsan megtörténni, ahogy ezt Biden ígérte, hiába harcol ezért a kormány.

A CNBC szerint a texasi ügy felperesei két magánszemély, akik azt állítják, hogy az adósság-elengedési tervből méltánytalanul maradnak ki, ezért nem szabadna azt végrehajtani. Egy másik, hat állam - Nebraska, Missouri, Arkansas, Iowa, Kansas és Dél-Karolina – felpereseiből álló csoport szerint az elengedés kieső adóbevételek formájában kárt okozna nekik.

Bár a felperesek látszólag más-más kifogásokkal jönnek, érveik mind arra vezethetők vissza, hogy a Biden-kormányzat túllépte a Kongresszus által számára törvényben biztosított hatáskörét ezzel a lépéssel.

Pedig már 26 millió kérelem érkezett be a kormányhoz az adósság-elengedésre vonatkozóan, ezek közül 16 milliót már jóváhagytak és továbbítottak a hiteleket kezelő intézményeknek. A hitelfelvevők azonban most nem tehetnek mást, mint hogy megvárják a bírósági döntéseket. Sokan arra számítanak, hogy végül a Legfelsőbb Bíróságnak is be kell avatkoznia.

Év eleji összefoglalónk szerint

Már mintegy 1750 milliárd dollár az USA-ban a diákhitelek fennálló állománya (több, mint autóhitelek 1300 milliárdja), miután a 2021-et megelőző években a gazdasági növekedés hatszorosával nőtt,

43,2 millió adós átlagosan 39 351 ezer dollárral, vagyis mintegy 12,5 millió forinttal tartozik,

a tartozások döntő része nem magánpiaci, hanem szövetségi hitel: állományuk 1590 milliárd dollár, és 42,9 millió amerikai átlagosan 37 105 ezer dollárral tartozik az államnak,

egy bachelor diploma megszerzéséhez 2013 óta átlagosan 29 ezer dollárt vettek fel az amerikaiak, egy master diploma vagy doktori fokozat megszerzéséhez pedig 71 ezret.

Címlapkép: Getty Images