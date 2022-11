Bármelyik európai banktól vehetünk majd fel hitelt, ha bejön ez a mesterterv

A Tartui Egyetem kutatóival együttműködve a vállalat olyan mesterséges intelligencia alapú platformot hoz létre, amely az Európai Uniót egységes hitelpiacként kezeli - írja a Finextra.

Az elő-magvető finanszírozási kört az Opus11 VC vezette, amelynek csapatát a Trigon Capital és a Fractory emberei alkotják. Az angyalbefektetők között van Jüri Laur az LHV Bankból és Kaido Kepp az Iizi Kindlustusmaaklertől. A projektet az Európai Unió is támogatta az Európai Regionális Fejlesztési Alapon és az EAS-on keresztül.

Sar a következőket nyilatkozta a projektről: "A Mifundo szolgáltatása egyszerre több problémát is megold. Először is, az embereknek lehetőségük lesz arra, hogy Európa-szerte kommunikáljanak a bankokkal, függetlenül attól, hogy hol élnek. Az országok közötti nagy kamatláb-különbségek is nagyon egyenlőtlen helyzetet teremtenek az állampolgárok között. Észtországban az átlagos fogyasztói hitelkamatláb ma 12%, Finnországban kétszer alacsonyabb, átlagosan 6%, míg Svédországban kevesebb mint 4%, Luxemburgban pedig 2%. Másodszor, a bankoknak lehetőségük nyílik új piacokra belépni és az üzleti modellt tesztelni anélkül, hogy nagy beruházásokat kellene eszközölniük."

Címlapkép forrása: Getty Images