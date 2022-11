Meglepő helyen terjednek a telefonterminálok Magyarországon

A Mastercard 2019. novemberében indította el Magyarországon Doppio névre keresztelt infrastruktúra fejlesztési programját azzal a céllal, hogy három év alatt megduplázza a hazai kártyaterminálok számát. Az egyik legfontosabb célt elérték, de e mellett számos innováció is elérhetővé vált a Doppio égisze alatt.

Az MNB utolsó adatközlése szerint 2022 második negyedévére több mint 230.000 POS terminálnál fizethettek a magyar vásárlók, ami óriási előrelépést jelent néhány év alatt. Figyelembe véve, hogy több tízezer olyan terminál is működik, amelyet külföldi székhelyű szolgáltatók biztosítanak a hazai kereskedőknek,

a Mastercard becslése szerint már elértük a 2019-es adatok dupláját.

„A Doppio program indulásánál több célt is kijelöltünk. Ezek közül a terminálok számának duplázása volt az egyik legfontosabb, de szerettük volna megreformálni az elérhető eszközök piacát is, valamint digitalizálni a kapcsolódó adminisztrációt. Ma már ott tartunk, hogy az igényléseket digitálisan küldhetik be a kereskedők és akár pár nap elteltével fogadhatnak kártyás fizetéseket. Sőt, erre már külön eszközre sincs szükségük, a Telefonterminál megoldással saját okostelefonjuk is alkalmas lehet erre” – értékelte a fejleményeket Szász Ferenc, a Mastercard üzletfejlesztési igazgatója.

A Telefonterminál - vagy ahogy sokan nevezik SoftPOS - egy szoftveres POS-terminál. Egy olyan POS-applikáció, amelyet az Android áruházból telepítve okostelefonok is képessé válnak elektronikus fizetések fogadására. Magyarországon már 8 szolgáltató kínálja, ami nemzetközi viszonylatban is kiemelkedőnek számít. A Mastercard előzetesen a mikrovállalkozások körében számított a Telefonterminál elterjedésére, de több olyan példa is van, ahol a technológiát nagyvállalati szinten is használják. Éttermek, élelmiszerboltok, szupermarketek, de rekreációs szolgáltatások - valamint szálláshelyeken is népszerű megoldásról van szó. Ezekben a szektorokban a válság ellenére is lassuló, de növekvő tendecia várható a telefonterminálos kártyaelfogadás terén.

A Doppio program egyik fontos célja volt, hogy a fizetéstechnológiai cég fenntarthatósági törekvéseit is támogassa. A greenPOS/green Merchant megoldás bevezetésével ma már kevesebb papír alapú bizonylat kerül a vásárlók kezébe, helyette a mobilbanki applikációban, mobiltárcában, SMS-ben vagy emailben is megkaphatják azt. Hasonlóan a kereskedői bizonylatokhoz, ezek is digitálisan kerülnek archiválásra. Sőt, ma már sokszor nem is kérik ezt a vásárlók.

A program az elsődleges célok elérésével sem ér véget, hiszen a Mastercard szerint bőven van még tennivaló Magyarországon a készpénzmentesítés terén. A termináltelepítés tovább folytatódik, de szeretnék aktivizálni az úgynevezett alvó terminálokat is. Emellett tervezik az olyan hagyományosan készpénz uralta területeket is digitalizálni, mint a nagykereskedelmi piacok, vagy éppen az őstermelői szektor. Továbbra is fontos cél a kereskedők támogatása és edukálása, hogy a működésüknek legjobban megfelelő digitális fizetési megoldásokat használják.

