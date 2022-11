Változások készülődnek a családtámogatásoknál, óriási most a tét a lakossági hitelezésben

Első megérzése az átlag szemlélőnek az lehet, hogy teljesen érdektelen, mennyi jutalékot kap kompenzációként a munkájáért egy független pénzügyi szakértő. Ez is csak egy költség. Ráadásul egy plusz költség. A költségszint pedig minél alacsonyabb, annál jobb… Vagy mégsem? Lehet, hogy a hitelfelvevő elsődleges érdeke, hogy az igényeinek maximálisan megfelelő terméket/termékmixet kapjon teljes piaci összehasonlításban, melyre tudatos pénzügyi döntés épülhet? Ráadásul ezt a terméket egy kiszámítható időzítéssel, teljeskörű ügyintézéssel kapja meg? Lehet, hogy az irreálisan alacsony közvetítői kompenzáció konkrétan az ügyfél által fizetendő költségek emelkedését okozzák?

Jelen írás célja, hogy Magyarországon először átfogó kontextusba helyezze a független pénzügyi közvetítők kompenzációjának szabályozói kérdését, bemutassa a közép-európai régió gyakorlatait és rámutasson néhány erőteljes ellentmondásra annak érdekében, hogy egy hosszú távon fenntartható, versengő, a fogyasztó elsődleges érdekeit szolgáló környezetben működhessen a magyar bankpiac hiteltermék kiszolgálása.

Egy hatalmas kérdés, hogy egy adott termék részköltségét érdemes-e önmagában maximalizálni, hiszen ez nem feltétlenül vezet alacsonyabb teljes költséghez (azaz az értékesítési jutalék mesterséges leszorítása bizonyos esetekben még részben sem jelenik meg a hiteltermék alacsonyabb kamatszintjében, egyes esetekben pedig konkrétan kamatszint növekedést okoz). Érdemes tehát megnézni a közép-európai gyakorlatot. Az FPKOSZ nemzetközi összesítésének eredményét az alábbi táblázat foglalja össze.

Néhány kiemelhető tanulság:

A témában kevésbé járatosaknak érdemes kiemelni: az értékesítési folyamatnak, ügyfélakvizíciónak és kiszolgálásnak minden esetben van költsége. Akkor is van költsége, ha független közvetítő nem vesz részt a folyamatban és mindezt közvetlenül a bank látja el. Bármelyik piacon bármikor bárki eldöntheti, hogy igénybe kívánja-e venni a független hitelközvetítő szakértelmét és támogatását a hitel felvételéhez.

Ez a döntés racionálisan érték alapúan keletkezik meg a hitelfelvevőnél, hiszen megvizsgálja, hogy ad-e bármilyen pluszt számára:

A vizsgált országok és Magyarország lakáshitelpiacának összehasonlításában a legkarakteresebb különbséget minden bizonnyal a támogatási elemek palettája adja. Sehol egyetlen országban sincs olyan súlya a vissza nem térítendő támogatásoknak (CSOK, falusi CSOK, felújítási támogatás), támogatott hiteleknek (OTK, Babaváró hitel, otthonfelújítási hitel, ZOP) és a kiegészítő elemeknek (ÁFA visszaigénylés, illetékmentesség), mint hazánkban. A lakáshitelezésen belül a támogatott hitelek aránya a Babaváró hitel megjelenését követően 30-45% között mozog!

Fentiek tükrében különösen fontos kitérni a támogatott hitelek jutalékszabályozásához kapcsolódó kérdésekre.

A támogatott hitel szintén egy pénzügyi termék azzal a specialitással, hogy az állam szubvenciója révén a legtöbb esetben a piaci versenyben kialakult kínálatnál kedvezőbb költségszintű hitel jön létre a fogyasztó számára. Az állam, mint a támogatott hitelt meghatározó szereplő, a bankok számára értelemszerűen definiálja az ügyfélnek felszámítható költségeket és a bank részére az állam által fizetett adminisztrációs költségek kompenzációját is (így közvetve és közvetlenül a bank által elérhető jövedelemszintet is).

Az elmúlt években dominánssá vált egy irracionális logika a bankpiacon: ha a termék értékesítése során a bankok számára egy fix költségtérítés nyújt az állam (lásd pl. Babaváró hitel), akkor a közvetítők által elérhető jutalékkifizetés ezt a mértéket ne haladhassa meg. Nyilvánvalóan téves, sőt esetenként a piaci struktúrát torzító a logika mindez, hiszen közgazdasági értelemben egy bank által egy ügyletért, egy ügyfélért racionálisan kifizethető jutalék a teljes megkeletkező ügyfélérték által kerül meghatározásra. A teljes ügyfélérték a legszűkebb értelemben is magánban foglalja a teljes futamidő alatt realizált kamatmarzsot, az ügyfél által igénybe vett egyéb szolgáltatások eredménytartalmát is, ami egy lényegesen magasabb összeg, mint az állam által fizetett egyösszegű költségkompenzáció. Maradva a Babaváró hitel példájánál, jól szemlélteti az előző logika piaci érvényesülését, hogy a termékre vonatkozó szabályozói jutalékkorlát megjelenéséig a bankok önmaguktól, a piaci verseny által diktált megközelítés alapján a későbbi szabályozói korlátot lényegesen meghaladó jutalékszinteket adtak a független közvetítőknek, mert megérte nekik. A jutalékkorlát bevezetésével viszont a fogyasztó helyzete semmit nem változott (más esetekben rosszabb pozíció alakult ki a fogyasztó számára).

Jogosan merül fel a kérdés, hogy egy minden elemében szabályozott termék esetében mi a hozzáadott értéke a független közvetítőnek?

A teljesség igénye nélkül csak a legfontosabb értékeket kiemelve:

Létezik a támogatott hiteleknek egy olyan formája is, ahol nem fix a kamatszint, hanem maximalizált. Ilyen volt a Zöld Otthonteremtési Program (ZOP) keretében elérhető lakáshitel. Az ilyen termékeknél teljesen természetes, hogy árverseny alakuljon ki a piacon, azaz a maximális kamatszintnél alacsonyabb értéken is elérhető legyen a hitel a fogyasztó számára. Történik mindez abban az esetben, ha a fogyasztó képviselete jelen van a piacon, ha számára az alternatívák felkutathatók, mely marginális kivételektől eltekintve a közvetítőkön keresztül tud legjobban megvalósulni. Mindez persze kizárólag abban az esetben, ha a közvetítői munkát nem lehetetleníti el a töredékére csökkentett bevétel.

A ZOP esetében a közvetítők az 1,6%+0,4% normál jutalékszinttel szemben 0,24% + 0,06% jutalékot kaphattak (egy átlagos hitelszerződésre vetítve), azaz a normál bevétel egy hetedét sem… Egy ZOP hitel esetében az egy ügyletbe befektetett munka ráadásul még nagyobb (volt), hiszen itt többségében építkezéshez, vagy új építésű ingatlanhoz kapcsolódó hitelekről volt szó, melyek természeténél fogva lényegesen összetettebbek, és sok esetben bankfióktól távoli lokáció miatt átlag feletti utazási költséget és időt emésztettek fel.

A ZOP esetében a végeredmény nem lehetett más, mint

2022 végén a tét nem kicsi.

Az aktuális gazdasági kihívások mellett a támogatott hitelek szerepe 2023-ban még nagyobb lesz, alapvetően határozzák majd meg a teljes lakossági hitelezés mérséklődésének dinamikáját. Szemben a 2008. évi nagy pénzügyi válsággal ma sokkal egészségesebb helyzetben van az ország, a lakosság eladósodottsága – a hiedelmekkel ellentétben - kiugróan alacsony nemzetközi szinten, a hitelek döntő része fix kamatozású, ráadásul minden esetben forintban denominált. Ezen alapokról indulva a gazdasági növekedés szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy a lakossági hitelpiac hogyan alakul, ezen belül pedig a kiemelkedően fontos, hogy a közvetítők az ügyfelek számára értéket teremtve tudjanak a piacon működni, melyhez racionális jutalékszabályozási környezetre van szükség leginkább.

A független pénzügyi közvetítői munka jövedelem termelő képességét illetően alapvető félreértések dominálják még a bankszektor szereplőinek gondolkodását is.

A bevételként realizált jutalék kizárólagos jövedelemforrása az ügylethez kapcsolódóan a szolgáltatást nyújtó közvetítőnek (ezt a Hitelintézeti törvény előírásai rögzítik). Természetszerűleg, akárcsak bármely más szektor esetében, a bevétel nem egyenlő a profit tartalommal. Ugyan nem feltétlenül evidens, de érdemi költségei vannak a szektornak minden egyes ügylethez kapcsolódóan. A biztonságos és transzparens működés érdekében a szabályozó által megfogalmazott megfelelési előírások oltárán a központi nyilvántartások naprakész vezetésétől, a compliance és jogi jellegű, valamint ügyviteli rendszerekhez kapcsolódó költségeken át egészen - a 2022-re már számottevővé duzzadt - IT kiadásokig jelentős ráfordítások terhelik a teljes tevékenységet. Előzőekre rakódik rá még az egyes konkrét ügyletek kiszolgálásához kapcsolódó közvetlen költség (munkaidő, utazás, kommunikáció).

A cikk a Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetségének (FPKOSZ) szakmai állásfoglalása.

