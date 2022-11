MNB: rengeteg kárt okoz a kamatstop, 500 milliárdot buknak a bankok a kormány idei intézkedésein

Stabil és erős a magyar bankrendszer, még egy jelentősebb gazdasási visszaesést is minimális tőkehiánnyal vészelne át – állapítja meg az MNB imént közzétett Pénzügyi stabilitási jelentése. Egyelőre nem nő a nem teljesítő hitelek aránya a szektorban, és még az energiaválság miatt is csak korlátozott portfólióromlásra számít a jegybank, miközben a hitelkihelyezés jelentősen visszaeshet, ami a lakosságnál már elkezdődött. Az új kormányzati intézkedések idén mintegy 500 milliárd forintot vesznek ki a bankok kasszájából, ezek közül a csak idén 195 milliárdos terhet jelentő kamatstopot számos kritikával illette a jegybank elemzése.

Dancsik Bálint, az MNB főosztályvezetője a Pénzügyi stabilitási jelentés főbb megállapításait ismertetve a jegybank online sajtótájékoztatóján elmondta:

A magyar bankrendszer stabil, erős tőkehelyzettel és jelentős likviditási tartalékokkal érkezett a jelenlegi komplex, kihívásokkal teli időszakba. A szektor sokkellenálló képessége megfelelő, likviditása és tőkehelyzete egy az aktuális előrejelzéseknél jóval súlyosabb válsághelyzetet feltételezve is robusztus.

a jelenlegi komplex, kihívásokkal teli időszakba. A szektor sokkellenálló képessége megfelelő, likviditása és tőkehelyzete egy az aktuális előrejelzéseknél jóval súlyosabb válsághelyzetet feltételezve is robusztus. A turbulens gazdasági környezetben tovább nőttek a hitelkockázatok, kiemelten az energiaárakra érzékeny portfóliókban. Országos szinten magas szintre emelkedett a lakáspiaci túlértékeltség , a harmadik negyedévben azonban már látszódnak a lakáspiaci fordulat első jelei.

Országos szinten magas szintre emelkedett a lakáspiaci , a harmadik negyedévben azonban már látszódnak a lakáspiaci fordulat első jelei. Az emelkedő kamatkörnyezet és a háború okozta bizonytalanság következtében a hitelbővülés dinamikájának visszaesésére számít az MNB a vállalati és háztartási szegmensben egyaránt, különösen reálértelemben.

A világgazdaság egészében a rendkívül magas energiaárak csökkentik a rendelkezésre álló jövedelmet, ami kihat a bankok működésére. Az inflációs kockázatokra a jegybankok monetáris szigorítással reagáltak, a kamatemeléseknek pedig tovagyűrűző hatásaik vannak: a feltörekvő piacokon a forrásköltségek emelkedését és a devizák leértékelődését okozza, a hitelpiacokon pedig lassulás, illetve visszaesés várható. Az alábbi ábrán azonban az látható, hogy a különböző indikátorok alapján mennyivel erősebb állapotban néz szembe mindezzel a magyar bankszektor, mint a korábbi krízisekkel.

Háztartási hitelpiac

2022 harmadik negyedévének végére

8% alá csökkent a háztartási hitelállomány éves dinamikája,

ennek okai között említhető, hogy 1. a moratóriumban a lakossági hiteleknek már csak a 3%-a vesz részt, 2. a hitelkihelyezések volumene a harmadik negyedévében már 25%-kal csökkent, 3. megugrottak az előtörlesztések: elsősorban az áruhiteleknél és a lombardhiteleknél, valamint a változó kamatozású állományon (utóbbinál 0,7%-ról 1,3%-ra).

A harmadik negyedévben a lakáshitelek új kihelyezése 30%-kal, szeptemberben már közel 40%-kal esett vissza. A babaváró hiteleknél 27%-os, a fogyasztási hiteleknél 17%-os visszaesés volt látható. Reálértéken nézve még jelentősebb a visszaesés, így nézve a szerződéskötések volumene jóval kisebb, mint 2008 előtt. A lakáshitelek THM-e az első kilenc hónapban 4,8 százalékponttal, referenciakamataik viszont 5,8 százalékponttal emelkedtek, utóbbiakhoz képest átlagosan 3-4 hónapos késleltetés látható az átárazódásban. A 4 hónappal korábbi referenciaértékhez képest a felárak stabilak. A lakáshitelezésben a jövedelemarányos eladósodottság valamelyest növekedett az utóbbi időben, a kifeszítettség ott lett nagyobb, ahol a lakásárak emelkedése is jelentősebb volt.

A legújabb hitelezési felmérés szerint a bankok mintegy 30%-a szigorított a lakáshitelek és 60%-a a fogyasztási hitelek feltételein a harmadik negyedévben, ennél még nagyobb szigorítás várható a következő fél évben. Szinte minden bank a kereslet csökkenését tapasztalja. Nominálisan csökkenhet a lakossági hitelállomány növekedése, reálértéken maga az állomány is csökkenhet.

Vállalati hitelpiac

A vállalati hitelállomány éves alapon 15%-kal, a kötvényállománnyal együtt 20%-kal nőtt szeptember végére, a kkv-k esetében ez 10% volt.

A Széchenyi Kártya Program igénylések jelentős része még nem vált szerződéssé, így a negyedik negyedévben még erősebb maradhat a kkv-hiteldinamika.

A vállalati hitelek szerkezete változott: nőtt a devizahitelek jelentősége, a harmadik negyedévben az előző négy negyedév 38%-os átlagáról 60%-ra emelkedett az arányuk az új kihelyezésekben. Ennek egyik lehetséges magyarázata a forintkamatok jelentős emelkedése a devizakamatok kisebb emelkedésével szemben. Az újonnan devizahitelt felvevő vállalatok háromnegyede rendelkezik exportbevétellel, fele nettó exportőr, további tizede pedig a devizabevétel-domináns ingatlanszektorban működik, tehát nem terjedt el a fedezetlen devizahitelezés a vállalatoknál sem.

A vállalati hitelek kihelyezésében is nominális csökkenést vár az MNB, az inflációval, GDP-deflátorral korrigálva reálértéken csökkenhet is az állomány. A bankok itt is szigorították a hitelfeltételeket és várható is a további szigorítás. A keresletben a beruházási hiteleknél csökkenésre, a rövid lejáratú hiteleknél növekedésre számítanak.

A bankrendszer jövedelmezősége és portfólióminősége

Az első negyedéves 10%-os tőkearányos megtérülés után a második negyedévben 7%-ra csökkent a ROE, (az eszközarányos jövedelem, a ROA 0,9%-ról 0,6%-ra csökkent), így eltűnt a bankszektor rövid állampapírokhoz mért hozamprémiuma. Középtávon kockázat lehet a tőkeszükséglet emelkedése és a hitelezési képességek szűkülése. A kamatbevételek növekedése javította, a bankadó növelése viszont rontotta a jövedelmezőséget, miközben az értékvesztés is jelentősen emelkedett.

2022 az első év, amikor a nettó kamateredmény már nemcsak nominálisan, hanem az eszközök arányában is növekszik, vagyis megfordult a kamatmarzs csökkenése, és ismét 2% fölé emelkedett. Miközben a banki eszközök érdemi részének növekszik az átlagos kamatlába, a forrásoldalon sok olyan tétel van, amelynek alig mozdult meg a kamatlába. A kamatemelési ciklus kezdete óta a lakosságnál 22%-ról 20%-ra csökkent a lekötött betétek aránya, a vállalatoknál viszont 16%-ról 33%-ra emelkedett. Az alacsony lakossági betéti kamatszint kedvezőtlen a monetáris transzmisszió hatékonysága szempontjából, és középtávon likviditási kérdéseket is felvethet.

Az eredményességre idén rányomja a bélyegét, hogy

2022-ben közel 500 milliárd forintos veszteséghatása van a különböző állami intézkedéseknek: az extraprofitadó 226 milliárd forinttal, a kamatstop-intézkedések 195 milliárd forinttal, a tranzakciós illeték növelése 40 milliárd forinttal rontja a jövedelmet.

A kamatstop intézkedés az MNB szerint érdemben csökkenti az érintett adósok törlesztőterheit, ugyanakkor számos káros következménye is van. Ilyenek:

Gyengíti a monetáris transzmissziót.

Közvetlen veszteséget eredményez a bankok számára, amelyet tovább növelhet az érintett ügyletek addicionális értékvesztése a program kivezetésekor.

Negatívan hat a hazai pénzügyi kultúrára és növeli az erkölcsi kockázatot.

Jelenlegi formájában indokolatlanul sok előnyt biztosít a magasabb kockázatot vállaló, változó kamatozású jelzáloghitelek tulajdonosainak.

Továbbra is van mintegy 7 ezer olyan 5 évnél hosszabb kamatperiódussal rendelkező jelzáloghitel-szerződés, amelynek kamatfordulója a kamatstop érvényességi időtávjára esik, de a kiterjesztés után sem tartozik a kamatstop alá.

Az MNB az elmúlt években fokozatosan bővülő eszköztárral támogatta a hosszú időtávon kiszámítható törlesztőrészlet mellett nyújtott jelzáloghitelek elterjedését. 2017 közepe és 2023 vége között a rögzített kamatozású hitelt felvevőknek piaci körülmények között összesen 609 milliárd forinttal alacsonyabb az adósságszolgálatuk ahhoz képest, mintha változó kamatozású hitelt vettek volna fel.

Ami a portfólióminőséget illeti,

IDÉN MÉG NEM EMELKEDETT ÉRDEMBEN A NEM TELJESÍTŐ HITELEK ÁLLOMÁNYA A MAGYAR BANKRENDSZERBEN.

- állapították meg. A fedezetek terén az ingatlanpiaci árak emelkedésének lassulására, bizonyos szegmensekben értékkorrekcióra számít az MNB.

Új becslést készített a jegybank a késedelembe esés valószínűségéről is. Azt találták, hogy a vállalatoknál a medián késedelembe esés valószínűsége 2,9%-ról 4,7%-ra emelkedett. Hitelállomány-arányosan a vállalatok 3%-ánál haladják meg az energiaköltségek az árbevételek 10%-át (330 milliárdos hitelállomány), és 18% azok aránya, ahol pedig a 3%-át (2000 milliárdos hitelállomány. A lakossági esetében a hitelállomány 5-10%-át érintheti jelentősebb rezsisokk. A lakossági rezsiköltségek megugrásának a hatására az MNB szerint a jelzáloghitelek NPL-rátája 2023 végére 2 százalékponttal emelkedhet. A korlátozott hatás mögött az áll, hogy míg a rezsiemelkedés főleg az alacsonyabb jövedelműeket érinti, a hitelpiaci inkább a magasabb jövedelműekre koncentrálódik. A nem teljesítő hitelek értékvesztéssel való fedezettsége az utóbbi időben stagnált a bankoknál.

Stresszteszt

A szektor likviditása stresszhelyzetben is robusztus. A 100%-os követelményhez képest az LCR 164%-on, az NSFR 128%-on áll, az operatív likviditási tartalék 15 ezer milliárd forint. Stresszhelyzetben a bankrendszer likviditási többlete csökkenne, ugyanakkor a szektor egy jelentős likviditási sokk esetén is teljesítené a szabályozói követelményeket. a likviditási stressz szempontjából a stressztesztben a legfontosabb komponens a betétállomány kivonása.

A különböző stresszpályákon jelentős veszteség érné a bankszektort, ami a stressszteszt első évében koncentrálódna. Tőkehiány így is csak az intézmények nagyon szűk csoportjánál, mindössze 5 milliárd forint értékben keletkezne. A tőkemegfelelés nemcsak a nyereség javításával, hanem a hitelezés visszafogásával is javítható, ez a kormányzati intézkedések meghozatala során is mérlegelendő szempont.

