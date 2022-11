A semmiből tűnt elő a csodabank, amely egy szempillantás alatt átvette az uralmat a hagyományos pénzrendszer felett

A Kaspi Bank egy alapszintű, főleg kisvállalkozásoknak hitelező bankként indult, ma már azonban Kazahsztán egyik legelőremutatóbb pénzügyi technológiai vállalata lett. A bank egy hatalmas pénzügyi és e-kereskedelmi ökoszisztémát épített ki, amelyet folyamatosan bővít a legkülönbözőbb, sokszor a pénzügyektől távol álló szolgáltatásokkal, és a távol-keleti szuperapplikációk mintájára az egészet egy applikációba sűríti. Cikkünkben utánajártunk, mi áll a bank digitalizációs stratégiájának sikere mögött.

2020 egyik nagy sztárja

A Kaspit 2002-ben alapították, egy alapszintű szolgáltatási portfólióval rendelkező bankként kezdte a pályafutását, amely elsősorban kkv-knak nyújtott hiteleket. Később a Barin Vostok, orosz magántőkealap vette meg a bankot, és a teljes vezetőséget lecserélve indította el a Kaspit a digitalizáció útján.

A kazah bank 2020-as tőzsdei bevezetése volt az Egyesült Királyság második, és Európa negyedik legnagyobb IPO-ja, amely során a befektetők több mint 6 milliárd dollárra értékelték a bankot. A legnagyobb befektetők között ott volt a korábban említett Barin Vostok és a Goldman Sachs is. A bank nyitóárfolyama az elsődleges részvénykibocsátáskor 38 dollár volt, és a jegyzés jelenleg 75 dollár körül mozog, de a mindenkori csúcs tavaly novemberi 143-as szint volt.

A Kaspi az oroszországi befektetési trendet követte, ahol a 2010-es években nagyon sok pénzt fektettek a pénzügyi digitalizációba, a kazah bank pedig az orosz versenytársait követve hazája első számú fizetési szolgáltatójává akart válni. A Kaspi sikerrel járt, és még több is összejött neki, hiszen Kazahsztán egyik legnagyobb techcége lett. A Kaspi a szingapúri DBS bankéhoz hasonló növekedési stratégiát választott, amelynek az ökoszisztéma-építés az alapja.

Még mindig szépen nő, de volt egy lassulás

A bank rendkívül szép ütemben növekszik. 2019 és 2020 között a bevétel 30%-kal, 2020 és 2021 között pedig 45%-kal tudott nőni. Az idei harmadik negyedévben azonban csökkent a növekedés üteme: a bank 39%-kos bővülést produkált éves alapon, míg az előző év harmadik negyedévében ez még 55% volt. A Kaspi bevétele az első két évben nagy részben a hagyományos bankokéhoz hasonlóan kamatbevételekből, valamint díj- és jutalékbevételből állt össze. 2021-ben és 2022-ben, vélhetően az e-kereskedelmi platform és a digitális fizetések felfutásával, a kereskedői és tranzakciós díjak egyre nagyobb arány foglaltak el a bevételben.

A bank nyereségesen működik, 2019 és 2020 között az adózott eredménye 34%-kal, 2020 és 2021 között pedig 66%-kal nőtt. Ez az ütem 2022-ben vélhetően csökkenni fog, hiszen a harmadik negyedévben, éves alapon a bank eredménye "mindössze" 30 százalékkal bővült, míg tavaly ugyanebben az időszakban 90%-kal tudott nőni.

A Kaspi Bank eredményszámai az első 3 negyedévben (milliárd forint) 2021 2022 Változás Bevételek értékvesztés előtt 504 712 41% Hitelezési értékvesztés 27 54 100% Működési költségek 61 90 48% Adózás előtti eredmény 416 568 37% Adózás utáni eredmény 346 465 34% Forrás: Kaspi Bank, Portfolio

A Kaspi Bank mérlegszámai (milliárd forint) 2021 2022 Q3 Ügyfélhitel 2 820 3 278 Betét 3 205 3 928 Saját tőke 586 888 Mérlegfőösszeg 4 185 5 241 Forrás: Kaspi Bank, Portfolio

A cikk születésekor a kazah tenge forinttal szembeni árfolyama 1,16 volt, így a táblázatokban szereplő összegek is ezen az értéken kerültek átváltásra.

Az ökoszisztéma-építés

A digitális transzformáció előtt a hagyományos bankolás arról szólt, hogy a pénzügyi intézmények többnyire fiókhálózatukra, adatközpontjaikra, és a meglévő szolgáltatásaikra építve próbáltak innovációt végrehajtani, új termékeket létrehozni. A digitális csatornák kiaknázása nagyot lendített előre a fejlődés ütemén, amely elsősorban a személyre szabott szolgáltatások megjelenésében volt tetten érhető. A következő lépést viszont az hozta el, amikor

a bankok meglátták a lehetőséget más, gyakran nem pénzügyi, de a pénzügyekhez kapcsolódó szolgáltatásokban is, és kínálatukat igyekeztek ezekbe a szolgáltatásokba integrálni.

Az ökoszisztéma-építés több különböző iparágból származó szolgáltatás összefogásáról szól annak érdekében, hogy olyan értéket lehessen létrehozni, amelyre egyenként a vállaltok nem lennének képesek. Az értéket elsősorban az jelenti, hogy a bank/szolgáltató közvetlenül a felhasználók adott pillanatban jelentkező igényeit elégíti ki. A bankok felismerték, hogy az ügyfelek nem náluk kezdenek, ha valamilyen problémájuk jelentkezik, így fókuszt váltottak, és termékek helyett megoldást kínálva nekik, ehhez viszont más szolgáltatókkal is együtt kell működniük.

A Kaspi építette Kazahsztánban a legnagyobb online piaci és pénzügyi ökoszisztémát, és mindent megtesz azért, hogy az összekapcsolt digitális platformok központi szerepet töltsenek be az emberek mindennapjaiban. Úgy tűnik, sikerrel is járnak, hiszen a Kaspi az összes elektronikus tranzakció 68%-át bonyolítja le Kazahsztánban, körülbelül kétszer annyit, mint az összes versenytárs – beleértve a Visát és Mastercardot is – együtt. Az ökoszisztéma a koronavírus-járvány alatt ment igazán nagyot, amikor a digitális tranzakciók súlya is megnőtt a fizetésekben.

A nagy kazah szuperapp

A Kaspi az Távol-Keleten ismert szuperapplikációkból inspirálódott. A szuperappok fontos jellemzője, hogy integrált fizetési lehetőségekkel rendelkeznek, ezért soha nem kell kilépni az alkalmazásból a tranzakció befejezéséhez. Az alkalmazások olyan funkciókkal rendelkeznek, amelyek egyfajta „minden egyben” élményt képesek nyújtani. Az egységes alkalmazásba integrált funkciók olyan miniprogramok formájában érhetők el, amelyek összekapcsolják a felhasználókat egy harmadik feles szolgáltatóval, mindezt anélkül, hogy bármikor el kellene hagyniuk az alkalmazást.

A Kaspi szuperappja nagyjából olyan, mintha összegyúrnánk az Alibaba e-kereskedelmi platformját, az Ant Financial fizetési rendszerével, és ehhez hozzáadnánk a WeChat peer-to-peer (P2P) fizetési platformját.

Indítottak egy külön mobilalkalmazást is a vállalkozók számára, amely segítségével azok kártya nélkül, okostelefonon (mPOS) keresztül fogadhatnak fizetéseket. Az alkalmazás emellett a kazah gazdaságban is fontos szerepet játszik, ugyanis a koronavírus alatt kiosztott kormányzati támogatások 60 százalékát rajta keresztül utalták ki a lakosságnak. A Kaspi ráadásul az ország nem hivatalos online banki szolgáltatás is lett, hiszen csatornát biztosít az adók és a büntetések kifizetéséhez.

A szuperalkalmazás a koronavírus-járvány alatt lett igazán népszerű: 2020 első hat hónapjában az alkalmazás teljes felhasználó bázisa 70 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képes, és elérte a 8 millió főt a 19 milliós országban. Az, hogy a Kaspi megoldása mennyire beleivódott az emberek mindennapi életébe jól szemlélteti a következő eset: a tőzsdei bevezetés után két héttel technikai probléma állt elő a Kaspival, így a szolgáltatás egy rövid ideig üzemelt. Ekkor a közösségi médiát elárasztották a mémek arról, hogy Kazahsztán így már kénytelen lesz visszatérni a kőkorba. Almatiban még az utcai zenészek is Kaspi utalásokban fogadják az adományokat készpénz helyett, és a taxisok közül is egyre többen kezdték el haszálni.

David Ferguson, Kaspi ügyvezető igazgatója korábban közölte, hogy a vállalat 45%-os részesedéssel rendelkezik Kazahsztán e-kereskedelmi piacán, megelőzve a versenytárs AliExpress-t, amely mindössze 15%-kal. Logisztikai értelemben Kazahsztán nagyon nehéz terep az e-kereskedelemben, hiszen hatalmast területen 2,725 millió négyzetkilométeren terül el, viszont alacsony a népsűrűsége és a sűrűbben lakott területek is nagyon távol helyezkednek el egymástól. A méretgazdaságos működés elérése így komoly kihívást jelent.

A bank elsősorban hazájában, Kazahsztánban ért el komolyabb sikereket, de más közép-ázsiai országokban is terjeszkedni kíván, ahol leginkább az alulbankolt rétegeket igyekszik megcélozni. Azerbajdzsánban már elindította fizetési szolgáltatásait, valamint egy gépjármű-kereskedelmi és egy ingatlanközvetítő platformot is. A bank következő célpontja a hírek szerinte Üzbegisztán lesz, amely hatalmas növekedési lehetőséget jelent, hiszen az országban 33 millió ember él.

Egy titkos összetevő

A Kaspi egyetlen mérőszámot használ a teljesítmény mérésére az egyes üzletágak esetében. A Net Promoter Score-t, vagyis az NPS-t. Ezt a mérőszámot a cégek az ügyfélelégedettség és a márkahűség mérésére használják, dióhéjban és nagyon leegyszerűsítve arra kíváncsiak, hogy egytől tízes skálán mennyire hajlandó az ügyfél a terméket vagy szolgáltatást ajánlani az ismerőseinek. Az információt a vállalatok az ügyfélkiszolgálás és szolgáltatás fejlesztésére használják. A hatékony felmérés érdekében a Kaspi havonta 50 000 rögzített hívást intéz az ügyfelek felé.

Azt, hogy mennyire veszi komolyan a Kaspi a mérőszámot, jól szemlélteti a hitelkártyák esete: a hitelkártyák NPS-éről egy mérés alkalmával kiderült, hogy negatív tartományba került. A bank ügyfeleinek ugyanis nem tetszett, hogy a kártyákhoz változó díjazás társul, és emiatt nehezebben teljesítik a fizetési határidőket. A Kaspi így „egészségtelen” bevételnek nyilvánította a hitelkártyákból származó összeget, és 48 órán belül beszántotta a terméket.

Talán ez a magas szintű ügyfélközpontúság az oka, hogy a Kaspinál az ügyfélmegtartási ráta különösen magas, 90% körül szokott mozogni, meghaladva a 75-78% körüli banki átlagot.

