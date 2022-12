BNPL-szolgáltatással újít az egyik itthon is népszerű fintech

A Curve bankkártya-aggregátor és pénzügyi alkalmazás 1 milliárd dolláros hitelkeretre kötött szerződést a Credit Suisse-szel, amit a Curve Flex nevű részletfizetési termékére használna fel. A szolgáltatás már elindult az Egyesült Királyságban, Curve viszont most Európában és az Egyesült Államokban is terjeszkedne - írja a Finextra

A Curve Flex lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a Curve-kártyás tranzakciókat - bárhol is fizessenek a világon - egyenlő havi részletekre osszák fel. Az Egyesült Királyságban a Curve Flex eredetileg Swipe Now to Pay Later ("SNPL") névvel indult, amellyel az ügyfelek a Curve-kártyával végrehajtott tranzakciókat három, hat, kilenc vagy 12 havi részletre oszthatták fel - írja a Finextra.

A hitelkerettel a Curve most azt tervezi, hogy az EU és az Egyesült Államok piacaira is kiterjeszti a szolgáltatást, de a tranzakció végrehajtása előtt a közvetlen hitelkerethez is hozzáférést biztosít, és megnyitja a lehetőséget a meglévő hitelek refinanszírozásához is. A vállalat 2023-ban egy olyan BNPL (buy now pay later) típusú hiteltermék bevezetését is tervezi, amely az alkalmazásban és a böngészőben is megjelenne.

Paul Harrald, a Curve fogyasztói hitelezési üzletágának globális informatikai igazgatója szerint azzal, hogy a cég hozzáfér a valós idejű költési és viselkedési adatokhoz, fenntartható és az aktuális helyzethez igazított alternatív hiteltermékeket tud ajánlani az ügyfeleknek.

A Curve-nek eddig több mint 180 millió dollár tőkét sikerült bevonnia, és már több mint 4 millióan csatlakoztak a szolgáltatásához világszerte.

