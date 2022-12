Meglepő, új funkciókkal bővül az Erste George

Portfolio 2022. december 08. 09:42

Az Erste Banknál idén tovább nőtt a digitálisan aktív ügyfelek száma, arányuk elérte a 67 százalékot. Az Erste digitális platformját, a George-ot 550 ezer ügyfél használja. A platform nemrég több új funkcióval is bővült: elérhetővé vált például a George-ból indított, azonosított ügyfélszolgálati hívás, és a bankkátyánkhoz tartozó PIN-kódot is bármikor, biztonságosan lehet ellenőrizni. Hamarosan elérhetővé válik George-ban a szelfis ügyfélazonosítás, és a képernyőt is meg lehet majd osztani a call centeres bankárral.