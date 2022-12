Szélsebesen terjed a mobilfizetés Magyarországon, így fizetünk a telefonunkkal

Egyre többen fedezik fel Magyarországon az okoseszközökben rejlő lehetőséget, amikor vásárlásra kerül a sor: legyen szó az ajánlatok közti böngészésről online vagy a mobilos fizetésről a fizikai üzletekben. A legújabb fizetési megoldások ma már nem csak a fiatalok körében népszerűek, hanem az idősek körében is egyre jobban elterjedtek. Akik egyszer kipróbálták a mobilos fizetést, felismerik az ezzel járó magasabb szintű biztonságot, és csak ritkán térnek vissza a hagyományos plasztik kártyás módszerhez. A biztonság különösen fontos szempont egy olyan időszakban, amikor a megnövekedett online jelenlét következtében egyre több csaló vadászik az ügyfelek pénzére.

Okostelefonnal shoppingolunk

A Visa nemrégiben elvégzett nemzetközi tanulmánya, a "Mobilfizetési szokások 2022" szerint a magyar fogyasztók 74%-a keres az okostelefonján termékeket és szolgáltatásokat, 69%-kuk akciók és kedvezmények után böngészget, 59%-kuk árakat hasonlít össze, 62% pedig online fizet a termékekért.

Utóbbi mutató esetében megfigyelhető némi lemaradás a régió többi országához képest: a cseheknél 68%, a lengyeleknél 71%, illetve a szlovákok esetén 72% ez az arány. A magyarok leginkább a kényelem (60%) és a gyorsaság (56%) miatt vásárolnak az okostelefonjaikon. Az 55-65 éves magyar internetezők is egyre szívesebben vásárolnak online, 46%-kuk okostelefonján néz utána egy-egy terméknek vagy szolgáltatásnak, 34%-kuk viszont már a vásárlást is ezen bonyolítja le.

A magyarok a különböző appon belüli fizetési lehetőségekkel is szívesen élnek: leggyakrabban az ételrendelésért (31%), a streaming szolgáltatásokért (24%), a közlekedésért (18%) és az utazásokért (17%) fizetnek úgy, hogy hozzáadják a kártyájukat az applikációhoz. A válaszadók 40%-ka a legnépszerűbb magyar mobiltárca alkalmazáshoz is hozzáadta már a kártyáját. A Z-generációsok, vagyis a 18-24 évesek, 76%-a pedig már legalább egy alkalmazáshoz hozzáadta kártyáját. Ez az érték Lengyelországban kicsit alacsonyabb (67%), míg Romániában (82%) és Szlovákiában (80%) kicsit magasabb ez az arány.

Egyre többen látják a mobilos fizetés előnyeit

A magyar fogyasztók közel negyede, azaz 23%-a a boltban is az okostelefonjával fizet. Az okostelefonos vásárláshoz hasonlóan a kényelem és a gyorsaság ennél a fizetési típusnál is fontos szempont.

A mobiltelefonos fizetést ma már a vásárlók 69%-a ismeri, és az új fizetési módok használata nem csak a fiatalokra jellemző: a 45-54 éves magyar válaszadók 75%-a tisztában van azzal, hogy az üzletekben fizethet okostelefonjával, és 22% él is ezzel a lehetőséggel. A magyar Erste Bank is hasonló trendről számolt be: ügyfélkörének 67%-a aktív digitálisan, közülük pedig majdnem félmillióan használnak mobileszközt a mindennapos banki ügyeikhez. Közülük 200 ezren napi gyakorisággal fizetnek telefonnal, a remote payment szolgáltatások közül pedig a parkolási díjfizetést és a QR-kódos sárga csekk befizetést használják a legtöbben.

A megkérdezettek 21%-a tervezte használni a mobilos fizetést a Black Friday alatt. A válaszadók 44%-a karácsonyi bevásárláshoz, 37% pedig az újévi leárazási időszakban is használná fizetéshez a mobileszközét.

Az okostelefonnal fizetők közül a legtöbben a biztonságot emelik ki, mint a technológia egyik legnagyobb előnyét (43% a bolti fizetés esetében, 27% az online vásárlás esetében). Akik viszont nem használják, azok pont a biztonság miatt vonakodnak váltani. Az aggodalom nem túl megalapozott, hiszen az okostelefonos, tabletes vagy okosórás fizetések a tokenizáció –a bevitt kártya adatainak számsorral történő helyettesítése – révén egy új biztonsági réteget kapnak. Kiderült továbbá, hogy a magyar fogyasztók 22% tart attól, hogy valamilyen nehézségbe ütközik a mobilos fizetés beállításakor.

A mobilfizetés az MNB adatai szerint is elképesztő gyorsasággal terjed Magyarországon az utóbbi időszakban, egyre több bank kínál valóban kényelmes mobilfizetési megoldásokat, sok szereplő sikerrel integrálta a nagy szolgáltatók (Apple, Google) megoldásait, és ez meg is látszik a mobilfizetési statisztikákon. Az idei második negyedévben folytatódott a mobiltárcába regisztrált kártyák számának bővülése, az előző negyedévhez képest 9 százalékkal emelkedett számuk mintegy 1,5 millióra.

Biztonságos mobilfizetés

A mobilfizetés segíthet a csalások visszaszorításában is. Mint Kiss Ede, a Visa magyarországi vezetője egy korábbi sajtóeseményen elmondta, az okostelefonnal való fizetés bizonyos szempontból nagyobb biztonságot nyújt, mint egy hagyományos kártyás fizetés, hiszen az okostelefonban egy titkosított kártyaadat szerepel, a kártyaadathoz nem lehet ezen keresztül hozzájutni. A chargeback folyamat pedig ugyanúgy működik, mint bármilyen kártyás fizetéskor. A mobilokban tokenizált kártyákkal zajlik a tranzakció, a visszaélések száma ezzel gyakorlatilag nullára esik vissza.

A Visa egy 18 ország 6000 fogyasztójának megkérdezésével készített felmérésének eredményei megmutatják, hogy egyes fogyasztói csoportok mennyire hajlamosak áldozatul esni a csalók által alkalmazott módszereknek. Feltűnő, hogy a csalók módszerei egyre kifinomultabbá válnak, hiszen egyre többen esnek áldozatul az átveréseknek azok közül is, akik magukat elég tapasztaltnak és képzettek tartják ahhoz, hogy felismerjék az intő jeleket: világviszonylatban a megkérdezettek közel fele (48%) biztos abban, hogy felismeri, ha át akarják verni, azonban 73%-uk jellemzően mégis reagál valahogy a csalók által leggyakrabban alkalmazott kifejezésekre.

Akik nagyon vagy rendkívül tájékozottnak tartják magukat, sokkal nagyobb valószínűséggel (72%) válaszolnak vagy reagálnak valamilyen módon a leggyakrabban alkalmazott üzenettípusokra, míg a magukat valamennyire vagy kevésbé tájékozottnak vallóknál ez az arány alacsonyabb (64%). A magabiztos csoport esetében 34% a valószínűsége, hogy valamilyen pénzügyi lehetőséggel kapcsolatos csalásra reagálnak, míg a magukat kevésbé tájékozottnak valók körében ez az arány 23%.

