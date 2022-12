Béremelést kaphatnak a legjobban kereső dolgozók az európai nagybanknál

A Deutsche Bank tervei szerint a németországi és más kulcsfontosságú piacokon dolgozó, alapból is jobban keresők egy részének fizetésemelést ad, hogy ellensúlyozza az emelkedő inflációt, miközben csökkenti a gyengébb teljesítményt nyújtó befektetési bankárok bónuszát – számol be forrásokra hivatkozva az ügyről a Bloomberg

Az ügyre rálátó személyek szerint azoknak a munkatársaknak, akik nem tartoznak a szokásos kollektív bérmegállapodás hatálya alá, az alapfizetés valószínűleg átlagosan 4%-kal emelkedik, az egyéni emelések azonban ennél az összegnél magasabbak vagy alacsonyabbak is lehetnek. A Deutsche Bank nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

A lap az említett forrásokra hivatkozva arról is ír, hogy a bank valószínűleg csökkenteni fogja az idei bónuszalapot azon bankárok esetében, akik a vállalati részvény- vagy kötvénykibocsátási részlegen dolgoznak, míg a kötvénytraderek esetében emelni fogja azt. A Bloomberg megjegyzi, hogy a JP Morgan és a Bank of America is tervezi befektetési bankárai bónuszainak akár 30%-os csökkentését.

A német vállalatok alkalmazottai általában két típusra bonthatóak: vannak, akiknek a fizetését egyéni alapon állapítják meg, és vannak, akiknek a bérét kollektív szerződések határozzák meg. A bankoknál az előbbiek általában jobban fizetettek, és ide tartoznak például a befektetési bankárok vagy a programozók, míg a fiókok alkalmazottai az utóbbi kategóriába – írja a Bloomberg.

Egy átlagos 4%-os fizetésemelés ugyanakkor még mindig jóval a német infláció alatt maradna, amely a Bundesbank szerint idén 8,6%, 2023-ban pedig 7,2% lesz.

Címlapkép: Getty Images