Sírjunk vagy nevessünk? Egy évtizede nem láttunk ilyen kamatokat Magyarországon

Alapjaiban írta felül a hitelezés és a megtakarítási piac játékszabályait az elszabaduló infláció 2022-ben. Év végi visszatekintő cikkünkben most a lakáshitelek és a lakossági állampapírok példáján mutatjuk be, mit hozott eddig a durván megemelkedett kamatkörnyezet.

A rég nem látott inflációra reagálva az MNB 2021 júniusában kezdte meg a kamatok emelését. Két évvel ezelőtt még 0,6%-os mélyponton volt az alapkamat, ma viszont 13%, a bankok egynapos betéteire pedig még magasabb, 18%-os irányadó kamatot fizet a jegybank. A magas jegybanki kamatok közvetlen és közvetett hatást egyaránt kifejtenek a pénzügyi piacokon. A legközvetlenebbül érintett budapesti bankközi kamatláb, a BUBOR már év közben meghaladta a 10 évvel ezelőtti szintet, az utóbbi két hónapban pedig 15% felett tartózkodik.

A hitelek többségénél és a lakossági megtakarításokban azonban nem érvényesül ennyire élesen a monetáris transzmisszió. A meglévő jelzáloghitelek és kkv-hitelek esetében részben azért nem, mert a január 1-jén bevezetett és novemberben kibővített állami kamatstop intézkedés megóvja ettől az adósokat, a bankbetétek esetében pedig azért nem, mert a bankok a likviditásbőségük miatt nem szorulnak rá ma sem a lakossági kamatversenyre.

A legfontosabb lakossági hiteltípust jelentő lakáshitelek közül az újonnan felvett hitelek, illetve a legfontosabb lakossági befektetési formának számító állampapírok más kategóriába tartoznak:

követik az infláció és a kamatkörnyezet emelkedését, de más-más okokból csak tompítva és késleltetve, így bár nominálisan a hitelfelvevők pozíciója romlott és a megtakarítóké javult 2022-ben, reálértéken nézve éppen fordított a felállás.

Lakáshitelek

Tehát bár negatív reálkamatok alakultak ki a lakáshitelezésben, ez nem jelenti azt, hogy most mindenki rohanna hitelt felvenni: a hitelezhetőség romlik, a reálbérek csökkennek, az anyagi kilátások elbizonytalanodása így már 2022-ben jelentős kereslet-visszaesést generált a hitelezésben. Az októberi adatok szerint 45%-kal esett vissza egy év alatt a lakáshitelek havi új kihelyezése, novemberben pedig már olyan bankról is hallottunk, ahol több mint 80%-kal csökkent a hitelkérelmek befogadása.

Alábbi ábránkon jól látható, melyik bank mit kínált egy, illetve két évvel ezelőtt, és mit kínál most a hitelfelvevőknek. A legnépszerűbbnek számító 10 éves kamatperiódus mellett mutatjuk a lakáshitelek december eleji kamatát. Elmondható, hogy egy átlagos kamatozású 20 éves, 20 milliós újonnan elérhető lakáshitel törlesztőrészlete két éve még 120, egy éve már 130, ma viszont már 180 ezer forint környékén jár. Mivel a nominálbérek nem nőttek ekkora mértékben, közben pedig az infláció jelentős eróziót fejt ki az önerőképzésre alkalmas megtakarításokra, természetes jelenség a hitelkereslet meredek esése.

Az MNB legutóbbi, októberi statisztikái szerint a lakáshiteleket 9,8%-os, a személyi kölcsönöket 17,8%-os kamattal vették fel a háztartások. A lakáshiteleknél ez egy évtizedes, a személyi kölcsönöknél rövidebb időtávon jelent új rekordot. A lakáshiteleknél is eljöhet hamarosan a kétszámjegyű kamatok kora: egy-két százalékos kamatemelés még bőven benne van a pakliban 2023 első hónapjaiban.

Lakossági állampapírok

A lakossági állampapíroknál is szembeötlő az a változás, ami két év alatt ment végbe a kamatkínálatban. Az alábbi táblázat jól szemlélteti, hogy az inflációkövető állampapírok és a rövidebb futamidejű papírok kamatai emelkedtek jelentősebbet. Előbbiek azért, mivel az elmúlt időszakban látványosan megugrott az infláció a világban, a magyar áremelkedés ráadásul sok esetben még ezen is túltett. Miután pedig a prémium állampapírok (a Babakötvényt is beleértve) az inflációt követő kamatozást biztosítanak, így az ezekkel elérhető kamatok is javultak (az eurózóna inflációja is megugrott).

A rövidebb futamidejű papírok esetében pedig a 2021-ben kezdődő és 2022-ben folytatódó állampapír-piaci hozamemelkedések játszhattak szerepet, az MNB szigorító intézkedései jelentősen megemelték a rövid hozamokat, amelyekre a lakossági állampapíroknak is reagálniuk kellett (nem véletlen, hogy az utóbbi hónapokban sok lakossági befektető fordult a DKJ-papírok felé).

Beszédes az alábbi ábra is, ahol azt néztük meg, mekkora volt 2 évvel ezelőtt, és mennyi most az egyes állampapíroknál az 1 millió forint befektetésével az első évben elérhető hozam (az egyszerűség kedvéért nem számolunk a teljes futamidőre, továbbá feltételezzük, hogy a vizsgált években végig rendelkezésre állt a fenti táblázatban elérhető hozamszint, év végén pedig nem számolunk visszaváltási költségekkel). Utólag - látva, mennyit gyengült a forint az elmúlt 2 évben – persze nem nehéz győztest hirdetni, hiszen egymillió forint befektetésen 2020-ban és 2022-ben is a Prémium Euró Magyar Állampapírral lehetett volna a legtöbbet megkeresni. Ha az eurós papírt kivesszük a képletből, akkor viszont két évvel ezelőtt még a Babakötvény hozta volna a legmagasabb éves kamatot, idén viszont már a Prémium Magyar Állampapír nyert. A számok persze csalókák és nagyon leegyszerűsítettek, de azt jól érzékeltetik, hogy az inflációkövetésre helyeződött a hangsúly a hozambevételeknél, a pár éve még nagyon jónak számító MÁP+ már a kanyarban sincs. A nagyobb hozamváltozások a vizsgált két év alatt a fix kamatozású, rövid lejáratú állampapíroknál figyelhetőek meg:

Ahogy utaltunk rá, az idei év a megugró inflációval és kamatkörnyezettel sok szempontból változást hozott a lakossági állampapírok piacán is. A MÁP+-ból hónapról hónapra több százmilliárdnyi megtakarítás vándorolt ki, és ennek csak egy részét tudta az elsősorban az inflációkövető állampapír iránt megnövekedett kereslet miatt felszívni a lakossági papírok piaca. Világossá vált, hogy kezdeni kell valamit az emelkedő kamatkörnyezettel és azzal, hogy egyre többen a lakossági állampapírpiacon kívüli megoldásokat keresik (intézményi állampapírok, banki kötvények, befektetési alapok vásárlása). Szeptember végén az adósságkezelő piacra dobta a megújított Bónusz Magyar Állampapírt, illetve a PMÁP kamatozását is kedvezőbbé tette. Mindezek mellett a rövidebb futamidejű állampapírok kamatát is igyekeztek hozzáigazítani a DKJ-piacon elérhető kamatszintekhez. Rövid távon ezek az intézkedések valamelyest segítettek, de a lakossági papírok vagyonvesztésének trendjét nem sikerült megtörni.

Nem meglepő, hogy 2023 is több változást tartogat a lakossági állampapírokba fektetőknek: új lakossági állampapír bevezetésével, a MÁP+ kamatának megemelésével, az Egyéves Magyar Állampapír kivezetésével, a 4 éves inflációkövető állampapír megszűnésével és egyben a PMÁP futamidejének meghosszabbításával tervez jövőre az Államadósság-kezelő Központ. Láthatóan a termékpaletta egyszerűsítésével a magasan ragadó inflációra és kamatokra is reagálni kíván az ÁKK, más kérdés, hogy 2023 második felében valóban elkezdenek-e csökkeni a hozamszintek a magyar piacon, ahogyan azt az adósságkezelő jósolja, mert ennek hiányában semmilyen új, fix kamatozású állampapír nem fogja tudni felvenni a versenyt az inflációkövető állampapírokkal.

