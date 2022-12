Emberek százmillióinak életét forgatják fel a szuperappok: miről szól a jövőnket meghatározó digitalizációs trend?

Portfolio 2022. december 30. 10:00

Ázsiából indultak, és úgy tűnik, hamarosan Európában is megvetik a lábukat a "svájcibicska-alkalmazások", vagy más néven szuperappok. Kína, Szingapúr, Vietnám és Indonézia egyedi digitalizációs fejlődésének köszönhetően ezek a multifunkciós applikációk már igen komoly, helyenként milliárdos felhasználói bázist is fel tudnak mutatni. A hullámot a bankok is megpróbálják meglovagolni, akik sikerrel építhetnek meglévő ügyfélkörükre. Cikkünkben bemutatjuk, miről szól a jövőnket várhatóan alaposan felforgató digitalizációs trend, és sorra vesszük a legnagyobb szereplőket is.