Falusi CSOK 2023: idei feltételek, településlista, tudnivalók egy helyen

2631 településen érhető el 2023. január 1-jétől a falusi CSOK. Széles a milliós összegű családtámogatások köre: CSOK, falusi CSOK, babaváró hitel és támogatás, hitelelengedés, illetékmentesség, áfa-visszaigénylés, CSOK-hitel - ismerősen csengenek ezek a fogalmak a gyermekesek számára, de vajon milyen szabályokkal igényelhetők el 2023-ban? Cikkünkben most a falusi CSOK 2023-as szabályait foglaljuk össze, megemlítve egy egészen friss változást.

Idén is igényelhető a bankok egy részénél a legnépszerűbb vissza nem térítendő támogatási forma, a 2015-ben bevezetett és jelenlegi formájában 2016-ban elindított családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) azok számára, akik építéssel vagy vásárlással másik ingatlanba költöznek (legyen az új építésű vagy használt lakás), illetve ingatlant bővítenek és/vagy korszerűsítenek, amennyiben gyermekkel rendelkeznek vagy új gyermeket vállalnak. Korábbi cikkünkben részletesen összefoglaltuk a CSOK 2023-as feltételeit, érdemes ezt átolvasniuk a falusi CSOK iránt érdeklődőknek is. Ebben a cikkben a 2019. július 1-jével bevezetett falusi CSOK eltérő, speciális és külön figyelmet érdemlő szabályaival foglalkozunk.

Falusi CSOK 2023: ki igényelheti, milyen gyermekre és hogyan?

Az ezzel kapcsolatos legtöbb szabály megegyezik a használt lakásra vonatkozó feltételekkel, ezeket ebben a cikkünkben foglaltuk össze. A falusi CSOK-ra is érvényes például, hogy főszabály szerint

a gyermek 25. életévénekbetöltéséig igényelhető,

előre vállalt gyermekre csak olyan házaspárok igényelhetik, amelyben az egyik fél 40 évnél fiatalabb(meglévő gyermeknél nincs életkori megkötés),

egy gyermek vállalását 4 év, kettőét 8 év, háromét 10 év alatt kell teljesíteni, de a járványügyi veszélyhelyzet miatt az időközben lejáró határidőket június 30-áigmeghosszabbították,

az egy vagy két gyermekre felvehető falusi CSOK esetében elég az említett cikkben tárgyalt 180 napos(legfeljebb 30 nappal megszakított) tb-jogviszony (legalább az egyik) igénylő részéről, a három gyermekre felvett 10 milliós támogatás esetében viszont 2 éves tb-jogviszony szükséges,

meglévő tulajdonegy másik ingatlanban nem akadály, de a támogatott lakásban házastársak, élettársak esetén mindkét félnek tulajdont kell szereznie,

a falusi CSOK-os ingatlanban is 10 évig bent kell élni, de vannak kivételek.

Falusi CSOK 2023 határidők: meddig és hol igényelhető?

A 2022 végén meghosszabbított határidő szerint 2024. december 31-éig igényelhető a falusi CSOK az ezzel foglalkozó hitelintézeteknél. Használt lakás vásárlása esetén a CSOK az adásvételi szerződés megkötését követően 180 napon belül igényelhető, építésiengedély-köteles tevékenység esetén a használatbavételi engedély kiadását, használatbavétel tudomásulvételét megelőzően egyszerű bejelentéshez kötött tevékenység esetén pedig a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően kell kérni a hitelintézettől.

Mire vehető fel a falusi CSOK 2023? A falusi CSOK összege, ingatlan, településlista

Tanya, birtokközpont vagy 2631 preferált kistelepülés (a településlista a 2022. december 28-ai Magyar Közlöny 54. oldalától érhető el) területén lévő használt lakóingatlan

vásárlásához és bővítéséhez és/vagy korszerűsítéséhez vehető igénybe, ilyenkor az igénybe vett összeg 50%-a fordítható vásárlásra vagy

már meglévő lakóingatlan bővítéséhez és/vagy korszerűsítéséhez vehető igénybe függetlenül attól, hogy CSOK-ot már igénybe vette-e az igénylő erre az ingatlanra.

Előbbi esetben a lakás vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket. Utóbbi esetben fele akkora összeg vehető igénybe, mint az első esetben, a felvett összeget azonban nem kell csökkentetni a korábban esetlegesen felvett otthonteremtési támogatás (szocpol, CSOK, stb.) összegével, mint más esetekben.

Egy 2023. január 1-jétől érvényes változás szerint nem vehető igénybe a részben vásárlásra igénybe vett (vagyis a teljes összegű) falusi CSOK, ha az igénylő az általa 5 éven belül elidegenített lakás tulajdonjogát kívánja vele visszavásárolni.

Építkezéshez a kistelepüléseken is a normál CSOK vehető igénybe. A CSOK-hoz hasonlóan a falusi CSOK igénybevétele során is meg kell felelnie az ingatlannak a minimális hasznos alapterületre vonatkozó feltételeknek, bővítés esetén ezt a bővítés utáni alapterületre kell érteni. A falusi CSOK-ra értelemszerűen az alábbi táblázat felső sora vonatkozik.

Falusi CSOK olyan, az ingatlan-nyilvántartásban szereplő lakóházra vagy lakásra igényelhető, amely rendelkezik legalább 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek hiányában legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel), és amely (az esetleges korszerűsítési munkálatokat követően mindenképp) rendelkezni fog fürdőhelyiséggel és a WC-vel, és ezt az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban vállalja. A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, amelyet a hitelintézet a helyszíni szemle alapján állapít meg.

Falusi CSOK 2023: mi számít bővítésnek?

Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is abban az esetben, ha azok révén nem jön létre új lakás. A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének. Lakás bővítése esetén a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő és mindazon személyek lakóhelyéül, szálláshelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylő a CSOK-ra jogosult.

Falusi CSOK 2023: mi számít korszerűsítésnek?

A rendelet felsorolása szerint korszerűsítésnek számítanak a falusi CSOK esetében az alábbiak, egyszerre több munkálat is beszámítható. A munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni, a vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától kell számítani.

víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése, fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel, központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is, az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat, a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje, tető cseréje, felújítása, szigetelése, kémény építése, korszerűsítése, belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást, a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A támogatás folyósítása készültségi foknak megfelelően, utólagosan történik, a részösszegeket a bank az elért készültségi fok arányában, a beruházási költségek legalább 70%-áról szóló számlabenyújtás mellett folyósítja.

Újbóli igénylés

CSOK és falusi CSOK esetében egyaránt igaz, hogy ugyanazon célra akár kétszer is igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény 2022. január 1-jétől, de a teljes gyermekszámra felvett támogatás összegéből a korábban felvett támogatás összegét le kell vonni. Ilyenre akkor van lehetőség, ha az eredeti igénylést követően újabb gyerek érkezett a családba (a terhesség 12. hetétől számít a gyermek), vagy a fiatal pár újabb gyermeket vállalna (előre vállalt gyermekre csak olyan házaspárok igényelhetik, amelyben az egyik fél 40 évnél fiatalabb, meglévő gyermeknél nincs életkori megkötés).

CSOK-hitel falusi CSOK mellé

A két gyermekkel rendelkezők 10 millió, a háromgyermekkel rendelkezők 15 millió forint erejéig kedvezményes, kamattámogatott hitel igénylésére is jogosultak, amennyiben a CSOK-ot felveszik. A gyermeket előre vállaló házaspárokra ugyanez vonatkozik.

FALUSI CSOK MELLÉ UGYANEZEK A HITELÖSSZEGEK IGÉNYELHETŐK, KIVÉVE A MEGLÉVŐ LAKÁS BŐVÍTÉSÉRE VAGY KORSZERŰSÍTÉSÉRE FELVETT FÉLÖSSZEGEKET, EZEK MELLÉ UGYANIS 5, ILLETVE 7,5 MILLIÓS CSOK-HITEL IGÉNYELHETŐ maximálisan.

A lakáscélú jelzáloghitelként felvehető CSOK-hitel a futamidő első 25 évében (de rövidebb futamidőre is felvehető) fix kamatozású és legfeljebb 3%-kal kamatozik, ami jóval alacsonyabb törlesztőrészletet biztosít a most már 10% körüli kamatozású piaci lakáshiteleknél.

2021. január 1-jétől illetékmentes az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó vagy a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezménnyel (CSOK, falusi CSOK) vásárolt lakás tulajdonjogának, tulajdoni hányadának megszerzése. Az áfa-visszatérítési lehetőségekről bővebben itt írtunk.

Címlapkép: Getty Images