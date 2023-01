Soha ennyi támogatást nem utalt még a régióba az EBRD

Közel 3 milliárd euróval több finanszírozást nyújtott közép- és kelet-európai gazdaságok felzárkózásához az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD). A szervezet fennállása óta rekord összeget folyósított a térségben, a kifizetések közel tizedét a háború sújtotta Ukrajna kapta.

Rekordösszegű, az egy évvel korábbinál csaknem 3 milliárd euróval több finanszírozást nyújtott a működési térségéhez tartozó felzárkózó gazdaságoknak tavaly az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD). A folyósítások több mint tíz százalékát Ukrajna kapta.

A közép- és kelet-európai gazdaságok, valamint az egykori szovjet térség átalakulásának finanszírozására 1991-ben életre hívott londoni pénzintézet csütörtökön ismertetett éves kimutatásában közölte, hogy 2022-ben az Ukrajna elleni orosz invázió teremtette szélsőségesen nehéz világgazdasági környezet ellenére is 13,1 milliárd eurót juttatott hitelek és befektetések formájában a tevékenységi területéhez tartozó 38 gazdaságnak.

A tavalyi közvetlen EBRD-folyósításokból 1,7 milliárd eurót kapott Ukrajna.

Az 1,7 milliárd euró saját finanszírozás mellett 200 millió euró értékű további támogatást is felhajtott banki partnereitől az ukrán reálgazdaság számára, elsősorban az alapvető fontosságú infrastrukturális létesítmények működtetésére, az energia- és élelmiszerellátási biztonság fenntartására, a kereskedelem és a magánszektor megsegítését szolgáló beruházásokra.

A teljes folyósítási összeg bő 2,7 milliárd euróval magasabb összeg, mint az egy évvel korábbi 10,4 milliárd. Ráadásul ez az eddigi legmagasabb éves finanszírozási érték a bank több mint három évtizedes történetében.

A háború miatt kellett nagypénzeket megmozgatni

Nemcsak a teljes finanszírozási összeg ugrott rekordra, de az is példanélküli, hogy 2,1 milliárd eurót mozgósítottak tavaly adományozói forrásokból. Az adományozóktól származó tavalyi finanszírozások felét az Európai Unió adta, de sok más ország, köztük az Egyesült Államok és Norvégia is jelentősen hozzájárult ehhez a forráshoz. Ebből az összegből - amelyben fedezetlen garanciavállalások is szerepelnek - több mint egymilliárd euró jutott Ukrajnának és más olyan országoknak, amelyek a leginkább megérzik az ukrajnai háború átgyűrűző hatásait.

Az EBRD beszámolójában kitért arra, hogy a bank az Ukrajna elleni orosz invázióra reagálva 2023 végéig 3 milliárd euró értékű külön befektetési programra vállalt kötelezettséget Ukrajna számára. Ehhez kivételes mértékű támogatást nyújtottak az EBRD részvényesei és az adományozók, akik így osztoznak az EBRD által vállalt befektetési kockázatban. A bank tájékoztatása szerint a 3 milliárd eurós ukrajnai különprogramból - amely szintén sikeresen mozgósított további külföldi adományokat, köztük az OTP érdekeltségei is részt vettek - más szektorok mellett már tavaly egyenként 150 millió euró rendkívüli likviditási juttatásban részesült az ukrajnai vasúti hálózat és az áramellátó rendszer.

Az ősszel ehhez további 370 millió eurós csomag járult az ukrajnai elektromos hálózatban szükségessé vált sürgősségi helyreállítási munkák finanszírozására, miután Oroszország a polgári infrastruktúrára is csapásokat mért.

Az EBRD a csütörtöki tájékoztatás szerint a

Kapcsolódó cikkünk 2022. 11. 21. Nagy segítséget kap Ukrajna a gázellátásban

ukrán gázipari vállalatnak is összeállított egy csaknem 500 millió eurós finanszírozási csomagot az orosz invázió okozta földgázellátási kiesés pótlására. Ebből 300 millió eurót az EBRD saját forrásból nyújt részleges amerikai, kanadai, német és francia kockázatmegosztással, 190 millió eurót pedig Norvégia ad.

A bank a működési térség egészében tavaly 431 egyedi programhoz nyújtott finanszírozást az egy évvel korábbi 413 után.

A teljes finanszírozásból rekordösszeg, csaknem 10 milliárd euró jutott a magánszektoroknak a tevékenységi terület gazdaságaiban, azzal együtt is, hogy a magánszektorban végrehajtott EBRD-befektetések aránya két százalékponttal 74 százalékra csökkent. Ennek oka éppen az volt, hogy a bank tavaly Ukrajna és más, a háború miatt energia- és élelmiszerválsággal küszködő EBRD-országok támogatására összpontosította tevékenységét - ismertette csütörtöki beszámolójában a londoni pénzintézet.