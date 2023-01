Gyenge lett a Wells Fargo gyorsjelentése, esik az árfolyam

A bevételek szempontjából a vártnál gyengébb gyorsjelentéssel állt elő a Wells Fargo, a bank profitja pedig csaknem a felére esett az egy évvel korábbinak. Nem véletlen tehát, hogy több mint 2,5%-os mínuszt mutat a nyitás előtti kereskedésben a bank árfolyama.

A Wells Fargo & Co. eredményei is megérkeztek a JP Morgan és a Bank of America negyedik negyedéves számai mellé. A bank 2,86 milliárd dollárt keresett a negyedik negyedévben, ami csaknem 50%-os csökkenés az egy évvel korábbi 5,75 milliárd dollárhoz képest. Ez részvényenként 67 centet jelent, ami meghaladja viszont az elemzői konszenzust.

A bank a tavaly év végén a Consumer Financial Protection Bureau-val kötött 3,7 milliárd dolláros egyezséghez kapcsolódóan nagy összegű terhet számolt el, hogy rendezze azokat a vádakat, amelyek szerint több mint 16 millió betétszámlával, autóhitellel és jelzáloghitellel rendelkező személyt károsított meg. Részben ezzel, részben a hitelezési céltartalékok növekedésével magyarázható az eredmény romlása a társaságnál.

A nyereséget 3,3 milliárd dolláros működési költség húzta le. A Wells Fargo 397 millió dollárral növelte céltartalékát a lehetséges hitelezési veszteségek fedezésére - közölte a társaság.

