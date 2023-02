Vége a könnyű pénz korszakának? Most jön csak a neheze a dollármilliárdok sorsáért felelős profiknak

A 2022-es év kihívásokkal teli volt az amerikai vagyonkezelő cégek számára: lassult a növekedés, zuhantak a kötvény- és részvénypiacok, ráadásul az infláció is kilőtt. A piac eddig jól tartotta magát bevételnövekedés és árrés szempontjából is, mivel az ügyfélvagyon jelentős csökkenését ellensúlyozni tudták az emelkedő kamatlábak. Korai lenne azonban még győzelmet hirdetni: a gazdasági bizonytalanság valószínűleg nem fog enyhülni a közeljövőben, a kamat emelkedése pedig várhatóan kifullad. Ráadásul a cégek a teljesítményük fejlődését nem a saját organikus, hanem a piac általános növekedésének köszönhetik, emiatt a költségalapjuk is ugyanúgy emelkedett, mivel a fellendülés során egyre összetettebbé váltak. A McKinsey elemzéséből szemezgettünk.