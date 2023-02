Durván drágulhat a bankolás Magyarországon, négy bank már lépett

Az infláció mértékével megemelhetik bankszámláik díjait az egyes pénzintézetek, ami két év alatt akár 33 százalékos drágulást is eredményezhet. Minden bank él ezzel a lehetőséggel, valóban ilyen mértékben drágulnak a számlacsomagok? A helyzet nem ilyen egyszerű, egyelőre csak négy pénzintézet jelentett be 2023-ra költségmódosítást: az Erste, a K&H, az OTP és a MagNet. Példákon mutatjuk, mire számíthatnak az ügyfelek.

Drágulás jön a bankoknál - De hogyan?

A jelenleg érvényben lévő szabályok mellett az egyes pénzintézetek nem tudnak kényükre kedvükre változtatni a kamatokon, díjakon. Nincs ez másképpen a bankszámlák esetében sem, így az ehhez kapcsolódó díjak, költségek sem módosulhatnak szabadon.

Például a bankok nem vezethetnek be új díjtételt, illetve a meglévő számlaköltségek számítási módszerét sem alakíthatják át, vagyis a szerződés megkötésekor már megismert költségelemeket változtathatják meg legfeljebb.

A meglévő költségek sem változhatnak azonban szabadon, a bankok az üzletszabályzatukban foglalt okok, események bekövetkeztekor módosíthatnak díjakat. Az oklista jellemzően igen hosszú, ráadásul a legtöbb pénzintézetnél szerepel rajta az infláció. Vagyis 2023-ban az elmúlt év átlagos inflációjának mértékével, 14,5 százalékkal emelhetik meg legfeljebb a számlaköltségeiket a bankok.

Minden bank emelhet a díjakon, de a lehetőséggel nem él az összes pénzintézet

Ez már egy komoly díjmódosítást jelent, ráadásul az idei évben sem várható az infláció gyors letörése: az MNB várakozásai alapján a 2023-as átlagos infláció valahol 15,0-19,5 százalék körül alakulhat. Vagyis könnyen előfordulhat, hogy 2024 tavaszán valaki 34,3 százalékkal többet fizet a számlavezetésért és az egyes megbízásokért, mint jelenleg.

Ugyan minden banknál szerepel a számlaköltségek emelésének lehetséges okai között a fogyasztói árindex, de ez nem azt jelenti, hogy az összes pénzintézet él is ezzel a lehetőséggel. Eddig a Bankmonitor által vizsgált 10 pénzintézet közül négy jelentette be a díjak emelését: az Erste Bank, a K&H Bank, a MagNet Bank és az OTP biztosan élni fog ezzel a lehetőséggel.

A változás életbelépésének időpontja azonban eltérő az egyes pénzintézeteknél. Az OTP Banknál már március elsejétől emelkednek a bankszámla költségei, a K&H Bank és a MagNet Bank április elsejével emeli meg díjait, míg az Erste Banknál csak májusban lép életbe a módosítás.

Meglepő lehet, hogy az egyes bankok nem egységes időpontban módosítják a díjaikat. Sokak fejében ugyanis egy április elsejei határidő szerepel a változás lehetséges dátumaként. Itt azonban egy keveredés van, a jogszabály alapján ugyanis a hitelhez kapcsolódó – nem kamat jellegű – díjakat, költségeket lehet megemelni minden év április elsejével az előző évnek megfelelő átlagos inflációnak megfelelően. (Ilyen díj például a szerződésmódosítás díja, vagy a fedezetcsere költsége.)

Viszont a bankszámla díjakra vonatkozóan a jogszabály, illetve a legtöbb pénzintézet üzletszabályzata nem tartalmaz ilyen szigorú határidőket.

Milyen hatása lehet a díjemelésnek?

Először is fontos leszögezni, hogy egyelőre nem minden pénzintézet élt a bankszámla díjak emelésének lehetőségével. Sőt, az sem biztos, hogy az összes bank lépni fog.

Ugyanakkor azt is ki kell hangsúlyozni, hogy nem csak a számlavezetési díj, a csomag alap költsége változhat, az egyes megbízások – átutalás, készpénzfelvétel – költsége is emelkedhet. Új díjtételt persze nem vezethetnek be a bankok, illetve a meglévő számítási módszeren sem változtathatnak.

Éppen ezért a változtatás hatását érdemes egy példán keresztül bemutatni. Így lehet a legjobban megvizsgálni, hogy az aktuális költségek milyen mértékben változhatnak meg a jövőben.

A példában szereplő ügyfél számlájára havonta 350 ezer forint jóváírás érkezik. Havonta 4 utalást indít az érdeklődő netbankon keresztül összesen 40 ezer forint értékben, emellett 2 db csoportos beszedési megbízás is teljesül 15 ezer forint értékben. A számlához szeretne bankkártyát, mellyel havonta 3 alkalommal, összesen 150 ezer forint összegben venne fel készpénzt saját banki ATM-ből. (A jogszabályi két díjmentes készpénzfelvételt természetesen kihasználja a számlatulajdonos.) A kártyával még vásárolna havonta átlagosan 70 ezer forint összegben.

Lássuk, hogyan változnának az érdeklődő egy évre vetített kiadásai a banki módosításokat követően.

Erste Banknál még nem ismertek az új kondíciók

Az Erste Banknál a változások részletei még nem ismertek, ők a részleteket tartalmazó hirdetményt 2023. március elsejére ígérték. Ugyanakkor a jelenleg érvényben lévő kondíciós listájukban már szerepel, hogy az infláció mértékével május elsejétől megváltoznak a számlához, bankkártyához kapcsolódó díjak.

„A Bank a Lakossági Banki Szolgáltatások ÁSZF 3.4.1.c) pontja alapján a KSH 2022. évre megállapított fogyasztói árindex változása okán 2023.05.01-től módosítja a lakossági számlavezetéshez, bankkártya és SMS szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakat. Részletes információt fiókjainkban, honlapunkon (www.erstebank.hu/hirdetmenyek) a Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetményben talál 2023.03.01-től.”

A példában szereplő ügyfél költségemelkedését a kondíciók pontos változása nélkül nem tudták a Bankmonitor szakértői kiszámolni.

A K&H Banknál a díjak emelkedése a példában végül nem éri el az infláció mértékét

A Kereskedelmi és Hitelbank esetében megvizsgáltuk, hogy a példában szereplő ügyfél számára jelenleg melyik számlacsomag lenne a legkedvezőbb. Az első évben a K&H Minimum Plusz csomagnál 11 160 forintot kell kifizetni a számlára. Ez az éves költség emelkedne meg 12 444 forintra.

Az 1284 forintos drágulás 11,5 százalékos emelkedésnek felel meg, ami valamelyest elmarad az infláció mértékétől. Ennek megértéséhez érdemes a költségek mögé nézni.

Az egyes megbízások díja emelkedett a banknál: ez igaz a fix összegű díjakra, a százalékos díjtételekre és az esetleges megbízásokhoz kapcsolódó minimum és maximum költségelemekre is.

Ugyanakkor a csomaghoz kapcsolódó díjmentes utalási, készpénzfelvételi lehetőségeket a díjváltozás nem érinti. Emiatt több esetben – készpénzfelvétel, csoportos beszedési megbízás – csak a tranzakciós költséget kell rendezni a bank felé, ennek mértéke azonban nem változik meg. Így a teljes számlaköltség emelkedése elmarad az infláció mértékétől.

3. A MagNet Banknál is emelkednek a költségek

A példában szereplő ügyfél számára a legjobb választás a MagNet Bank Csillag számlacsomagja lenne. Jelenleg a számlanyitást követő első évben a számla teljes éves költsége 8902 forint lenne. A díjemelést követően ez a költség 10 166 forintra növekedne.

Ez a pénzintézet is megemeli a fix költségeket, illetve a százalékos díjtételeit is. Ráadásul a példában szereplő ügyfél által fizetendő legtöbb tételt érinti is a változás, emiatt a költségemelkedés nagyságrendileg megfelel a tavalyi inflációnak.

Az OTP Bank is megemeli a fix díjas költségtételeket

Az OTP Bank Smart számlacsomagja volt az ideális a példában szereplő ügyfél számára. A számlacsomag első éves költsége a jelenlegi kondíciók alapján 5616 forint, az emelést követően a költségek 6432 forintra nőnének.

A költségek jelen esetben is nagyságrendileg az inflációnak megfelelően emelkedtek. Ki kell azonban hangsúlyozni, hogy az OTP Bank a hirdetménye alapján a fix díjakat, illetve az egyes díjtételekhez kapcsolódó fix minimum és maximum költségelemeket módosítja. Ugyanakkor a százalékos formában meghatározott költségelemeket jellemzően nem változtatta meg.

Ez például előnyt jelenthet abban az esetben, amikor a minimum díjat meghaladó mértékű lenne az adott megbízás költsége. Éppen ezért könnyen előfordulhat a pénzintézet számlái esetében, hogy a számlatulajdonos költségeinek emelkedése elmarad végül az infláció mértékétől.

Ki kell hangsúlyozni továbbá, hogy a pénzintézet üzletszabályzata a költségemelést nem csak lehetőségként tartalmazza. A bank minden évben meg is emeli a fogyasztói árindexnek megfelelően a számlaköltségeket.

„A szerződés alapján felszámított fix díjak, költségek – beleértve a százalékos mértékben meghatározott díjak fix minimum és maximum értékét is – a Központi Statisztikai Hivatal által, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex (infláció) alapján, annak mértékével, évente, a megelőző év december 31-i mértékhez képest automatikusan (a matematikai kerekítési szabályokat figyelembe véve) módosulnak, a honlapon történt közzétételt követő második hónap első napjától.”

Hogyan érdemes bankszámlát választani?

Alapvetően továbbra is érdemes a saját bankolási szokásainknak alapján a legolcsóbb csomagot megkeresni, ehhez a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk. Ha az összes bank leköveti a díjak meghatározásakor az infláció alakulását, akkor jó eséllyel a bankok sorrendje nem is fog változni. (Ezt ugye idén nem tette még meg az összes bank, de a lehetőség mindegyik pénzintézetnél adott.)

Felértékelődhet ugyanakkor az eseti akciók jelentősége. A bankok sok esetben – bizonyos feltételek teljesítéséért cserébe – elengedik a számlavezetés alapdíját, vagy épp meghatározott szolgáltatások körét ingyenesen, olcsóbban biztosítják. Ezen akciók egy részét ráadásul meghatározott ideig biztosítják a pénzintézetek: ez lehet a számlanyitástól számított meghatározott idő, vagy konkrét dátum is.

Ezen akciókat nem érinti a bankok árazása, vagyis az emelkedő díjak mellett is megmarad a kedvezményes kondíció, vagy épp az ingyenesség. Éppen ezért ilyen magas inflációs környezetben felértékelődhet ezen akciók jelentősége.

