Reszkethetnek a bankok, olyat villantott a félelmetes kihívójuk, amire eddig nem sokan voltak képesek 

Több mint egy évtizede lépett a színre a fintech, amely nem ígért kevesebbet annál, minthogy örökre megváltoztatja a nemzetközi utalásokat, és olyan alacsonyra faragja le a pénzküldés díját, amennyire csak lehet. A Wise veszélyes ellenfele lett a sokszor rejtett költségekkel működő bankoknak, ráadásul nagyon sok fintech céggel ellentétben nyereségessé tudott válni. Megnéztük, milyen trükkel kerüli meg a bankokat a már 16 milliós ügyfélbázissal rendelkező fintech, milyen termékek találhatók meg a kínálatában, illetve, milyen elv alapján árazza be a szolgáltatásait.

Harc a rejtett költségek ellen

A Wise ötlete akkor született meg, amikor a cég alapító-vezérigazgatója, Kristo Käärman – aki ekkor még Londonban dolgozott menedzsment tanácsadóként – egy nagyobb összegű karácsonyi bónuszt utalt el font számlájáról észtországi korona számlájára (2011-ig korona volt Észtország hivatalos pénzneme). Käärmann 15 fontot fizetett az utalásért egyesült királyságbeli bankjának, egy héttel később azonban azzal szembesült, hogy 500 fonttal kevesebb érkezett meg a számlájára az eredetileg elküldött 10 000 fontból.

Ahogy azt Käärman később elmondta, azt hitte a bank ugyanazt az átváltási díjat fogja alkalmazni, amelyet a Reutersen, illetve a Bloombergen látott, és nem gondolta, hogy végül 5%-os díjat fognak rajta bevasalni. Käärman később találkozott a Skype stratégiai igazgatójával, a szintén észt származású Taavet Hinrikusszal, aki szintén a magas banki díjakra panaszkodott. Hinrikusnak euróban fizettek, de Londonban fontra volt szüksége a számlái kifizetéséhez, Käärmann pedig fontban kapta a fizetését, de Észtországban euróban törlesztette a lakáshitelét.

A két vállalkozó ezt követően elkezdett informálisan egymás között utalgatni, mindig az adott nap piaci középárfolyamán, kikerülve az addicionális banki költségeket. A páros később több külföldön élő észttel bővítette a hálózatot, majd 2011-ben céget alapítottak, akkor még Transferwise néven. Az első évben Kristo és Taavet a megtakarításaikra támaszkodva fejlesztették a vállalkozást, az utalásokért ekkor 0,5%-kos díjat számoltak fel, ami azóta sem változott számottevően.

Az azóta Wise néven futó cég 2021 július 7-én lépett a tőzsdére. A nyitóárat 800 fontban határozták meg, és az első kereskedési napon 880 fonton zárt. A csúcs 1140,5 font volt, a legalacsonyabb szinten - 311 fontnál - 2022 nyarán állt a jegyzés, a cikk írásának pillanatában pedig 565 fontért kereskedtek a papírokkal. A tőzsdei szereplés tehát egyelőre nem mondható kifejezetten jónak: 2022-ben a Wise részvényárfolyama 17%-kal csökkent. A rossz teljesítmény mögött az általános befektetői hangulatromláson kívül nem áll különösebb piaci esemény.

A Wise bevétele az évek során folyamatosan nőtt, 2021 és 2022 között például 33 százalékkal lett több. A Wise emellett eredményesen működik, ugyanebben az időszakban 6 százalékkal nőtt a cég adózott eredménye.

A Wise főbb eredményszámai (millió font) 2021 2022 Változás (%) Bruttó Bevétel (Revenue) 421 559,9 33% Hitelezési értékvesztés 8,8 2,2 -75% Értékesítési költségek 151,7 185,8 22% Adminisztratív költségek 217,5 321,4 48% EBITDA 108,7 121,4 12% Adózás előtti eredmény 41,1 43,9 7% Adózás utáni eredmény 30,9 32,9 6% Forrás: Wise, Portfolio

Hogyan kerülik meg a bankokat?

Käärmann tavaly ősszel nyilatkozott a Portfolionak, az interjúban pedig a kitért a nemzetközi banki utalásokkal kapcsolatos problémákra is:

Elsődlegesen nem is az a probléma velük, hogy drágák, a nagyobb probléma az, hogy meg sem mutatják, hogy miből állnak össze a díjaik. Fogják az átváltási árfolyamot és aztán létrehozzák a saját árfolyamukat úgy, hogy ehhez hozzáadnak egy bizonyos százalékot.

A Wise azt ígéri, hogy a túlárazott utalások helyett olcsó és gyors alternatívát tud biztosítani úgy, hogy közben a jelek szerint egy fenntartható üzleti modellt működtet. Joggal merülhet fel a kérdés, mi az a módszer, amellyel a Wise meg tudja kerülni a bankokat?

A Wise egy P2P, azaz személyek közötti rendszer logikája mentén működik, amely azért olcsóbb a versenytársainál, mert a rajtuk keresztül átutalt pénzek valójában soha nem hagyják el az adott ország határait. Ehelyett a Wise összepárosítja, pontosabban összegyűjti, és újracímezi a különböző országokban élő ügyfelei átutalásait.

Egy példával élve, amikor egy londoni ügyfél Budapestre küldene 100 fontot, és egy budapesti ügyfél pedig ennek megfelelő értékű (azaz kb. 43 ezer) forintot Liverpoolba, akkor a pénz határokon átívelő utaztatása helyett mindkét országban átirányítják az utalásokat.

A gyakorlatban nem egyes ügyfeleket kapcsolnak össze, hanem aggregáltan kezelik az átutalásokat. Tehát azokból a forintos átutalásokból, amit Magyarországon összegyűjtenek a külföldre utalóktól, a londonból ide irányuló átutalásokat teljesítik. Londonban pedig a Magyarországra címzett fontból fizetik ki az ide irányuló átutalásokat. Ahol tud, a Wise csatlakozik a helyi azonnali fizetési rendszerekhez is, így csökkentve a pénzküldéssel járó költségeket. Erre a fintechnek eddig az Egyesült Királyságban, Szingapúrban és Magyarországon adódott lehetősége.

Amit kínálnak

A fenti megoldásra építve a Wise eddig három kapcsolódó terméket fejlesztett ki: egy többpénznemű számlát, egy vállalati számlát és egy olyan platformot, amelyen keresztül az utalási szolgáltatását más bankok is beépíthetik az ajánlatukba.

A többpénznemű számla lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy több mint 50 pénznemben utaljanak, költsenek, fogadjanak és tartsanak pénzt. A Wise egy univerzális kártyát is kibocsátott, amellyel világszerte lehet fizetni, több pénznemben. Amennyiben az ügyfél rendelkezik helyi fizetőeszközzel, akkor a Wise automatikusan azt fogja használni a fizetéshez, de ha nem áll rendelkezésére, a Wise a bankközi középárfolyamon váltja át a pénzt. A szolgáltatás kifejezetten gyors:

az utalások több mint felét kevesebb mint 20 másodperc leforgása alatt juttatják el a kedvezményezettnek.

A vállalati számla sajátossága, hogy egyszerre több felhasználó is hozzáférhet, valamint integrálni lehet a legtöbb népszerű számlázóprogrammal. A kártyához egységes költési limitet is be lehet állítani, valamint 0,5%-os készpénz-visszatérítésben is részesülhet a cégünk.

A Wise Platform a cég technológiai infrastruktúrájához kínál hozzáférést bankok és cégek számára. A platformot jelenleg 60 pénzügyi vállalat használja világszerte. A szolgáltatást olyan népszerű neobankok is beépítették a kínálatukba, mint a Monzo, az N26 és a bunq.

A Wise egy globális vállalat, de mindenhol a helyi hatóságok felügyelete alá tartozik. A biztonságot szem előtt tartva a Wise az ügyfelek pénzét a saját pénzeszközein kívül elkülönítve tartja, megfelelő mennyiségű tőkét tart magánál, a működését pedig rendszeres stresszteszteknek veti alá.

„Radikális” transzparenciát ígérnek

A banki árazással szemben, ahol sokszor szembesülnek az ügyfelek rejtett költségekkel, a Wise igyekszik transzparensen kommunikálni arról, hogy miből állnak össze az utalási díjak. Az utalást változó és fix díj is terheli, amelyek pénzküldési útvonalonként változhatnak. A változó díj 0,41 és 2,8 százalék között mozog pénznemenként, elszámolási árfolyamként pedig a bankközi középárfolyamot használják.

Léteznek olyan átutalási útvonalak, ahol a Wise kénytelen hagyományos csatornákat, például a SWIFT-et, igénybe venni az utalásokhoz. Ezeknél a devizapároknál a Wise mindig feltünteti a többletköltséget, és azt, hogy mennyivel kell többet várni a pénz megérkezéséhez a hagyományos Wise-utalásokhoz képest.

Ilyen eset az, amikor valaki SEPA-n, vagyis az Egyéges Euró Fizetési Övezeten kívüli számlákra szeretne eurót küldeni. Ilyenkor a Wise a hagyományos bankokhoz hasonlóan a SWIFT-en keresztül küldi el a pénzt, amely egyrészt tovább tarthat (2-5 nap a becsült idő), másrészt előfordulhat, hogy a kedvezményezettünk bankja, illetve az útvonalon beékelődő levelező bankok többletköltségeket számítanak fel az utalások fogadásáért. Arra vonatkozóan, hogy ez végül mekkora összeg lesz, a Wise érthető módon nem tud információval szolgálni. Ezek az utalások a Wise számára is többletköltséget jelentenek, így a szokásos díjhoz még 3,55 eurót hozzáadnak.

Hasonló a helyzet, ha az Egyesült Államokon kívüli számlára utalunk dollárt. Ilyenkor, ha a levelező bankok nem számolnak fel díjakat, akkor a Wise 2,90 dollár extra utalási díjat számít fel, ha viszont felszámolnak bizonyos díjakat, akkor 14 dollárral kell többet fizetni.

Hogyan tovább?

A Wise jelenleg 16 millió ügyfélnél tart, amelyből mintegy 6 millió havonta aktív felhasználónak számít. A Wise 10,8 ezer milliárd forint (25 milliárd font) értékű utalását kezel évente, és hetente körülbelül 100 000 ügyfél regisztrál náluk. A cég jelenleg 5000 embert foglalkoztat világszerte, közülük 700-at Budapesten, amely a vállalat második legnagyobb európai irodája. Hazánkban szinte minden munkafolyamatot ellátnak, beleértve a banki, a mérnöki, a marketing, az üzemeltetési és a termékekkel kapcsolatos feladatokat is.

Ahogy azt Kristo Käärman korábban a Portfolionak elárulta, a Wise az új termékek fejlesztésénél igyekszik a korábban kijelölt pályán maradni, és az erőforrásait elsődlegesen az utalások felgyorsítására és olcsóbbá tételére fordítani. Éppen ezért sem kriptós, sem BNPL-szolgáltatásokat nem terveznek indítani, annak ellenére, hogy ezek a területek nagyon népszerűnek számítottak a fintech szcénában az elmúlt években.

