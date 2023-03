Sorra tiltják be a bankok a ChatGPT-t

Financial IT 2023 Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio június 1-jei Financial IT konferenciáján. Regisztráció itt!

Az ír jegybank a kiberbiztonsági szabályainak megfelelően rendelte el a korlátozásokat. Három írországi nagybank - az AIB, a Permanent TSB és a Bank of Ireland - is hasonló lépéseket fontolgat.

A ChatGPT, amely szövegeket és képeket generál a felhasználók kérései alapján, 2022 novemberi indulása óta egyre nagyobb aggodalmat kelt a pénzügyi szolgáltatói ágazatban. A múlt hónapban a JP Morgan bejelentette, hogy megtiltotta az alkalmazottainak az eszköz használatát belső kommunikációs célokra. Ezt követte egy sor Wall Street-i cég, köztük a Goldman Sachs, a Citigroup, a Wells Fargo, a Bank of America és a Deutsche Bank.

Korábban az Egyesült Államokban az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet több Wall Street-i bankra is kiszabott 1 milliárd dollárt is meghaladó büntetést, mivel az alkalmazottak a WhatsAppot, illetve más hasonló eszközöket használtak a tranzakciók és az üzletvitel lebonyolítására. A hatóságok kemény fellépése az ügyben, illetve a bírság mérete is közrejátszhat abban, hogy a ChatGPT-t még idejekorán betiltották a bankok - írja a Finextra.

Címlapkép forrása: Getty Images