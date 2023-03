Megszólalt az amerikai pénzügyminiszter a bajba került bankról

Janet Yellen pénzügyminiszter egy bizottsági meghallgatáson egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy figyelemmel kíséri a Silicon Valley Banknál kialakult pánikot, valamint a több más banknál látható fejleményeket - számolt be Wall Street Journal.

Yellen az arizonai republikánus képviselő, David Schweikert kérdésére válaszolt pénteken a képviselőház pénzügyekkel foglalkozó bizottságának meghallgatásán.

Vannak olyan közelmúltbeli fejlemények, amelyek néhány bankot érintenek, amelyeket nagyon gondosan figyelemmel kísérek. Amikor a bankok pénzügyi veszteségeket szenvednek el, az aggodalomra ad okot

- mondta Yellen a bizottsági meghallgatásán, amikor a Silicon Valley Bank körül kialakul helyzetről kérdezték.

A CNBC ma délután már arról írt, hogy eladhatják a SVB Financialt, a Silicon Valley Bank anyavállalatát, miután kudarcba fulladt a részvénykibocsátási akciójuk. A lap értesülései szerint az SVB tárgyalásokat folytat a cég eladásáról, miután a bank tőkebevonási kísérletei kudarcot vallottak, több pénzintézet is az SVB lehetséges megvásárlását vizsgálja.

Az SVB akkor jelentette be a részvénykibocsátást, amikor ügyfelei elkezdték kivonni betétjeiket. A hitelezőnek lényegében az összes értékesíthető értékpapírt likvidálnia kellett portfóliójában, hogy teljesíteni tudja a kifizetéseket, ez a banknak 2 milliárd dollárjába került. Ennek következtében frissítette az idei évre vonatkozó előrejelzését a bank, ebben a nettó kamatbevétel erőteljesebb csökkenését várja. A helyzetet csak tovább rontja, hogy több neves kockázatitőke-befektető cég is azt tanácsolta vállalati ügyfeleinek, hogy elővigyázatosságból inkább vegyék ki pénzüket a bankból. Az SVB-nél látható gondok az amerikai bankrendszer egészét is megérintették, erről ebben a cikkben írtunk bővebben:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 03. 10. Mélyrepülésben az amerikai bankrészvények, rendszerszintű problémákról suttognak

Címlapkép: Drew Angerer/Getty Images