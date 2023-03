Bankcsőd Amerikában: meddig terjed a fertőzés?

Magyar idő szerint vasárnap éjszaka jelentette be a Fed, hogy új finanszírozási konstrukciót indít, hogy segítsen a bankoknak a likviditási kihívások kezelésében. Egy másik közleményben - a megingott bizalom helyreállítása miatt - határozott segítséget ígér a három fő amerikai szabályozó hatóság a tengerentúli bankok és betéteseik megsegítése érdekében. Egyúttal az is kiderült, hogy a New York-i Signature Bankot is bezárta az állami felügyelet. A rendkívüli lépésekről kiadott jegybanki tájékoztató legvégén szerepel egy rendkívül fontos üzenet is: szükség esetén minden eszközt készek használni a helyzet rendezése érdekében.