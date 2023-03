Doktor végzet egy dolognak nagyon örül a bankválságban

Nouriel Roubini a New York Egyetem és a Yale Egyetem tanára, a gazdasági és pénzügyi elemzésekkel foglalkozó RGE Monitor elnöke elég határozott kijelentést tett arról, hogy a mostani bankválságban nem véletlenül a kriptopénzeket leginkább pártoló három nagybank dőlt be. Szerinte minden morális kockázat ősanyja a kriptopiac.

Nouriel Roubini azért kapta a dr. Végzet (Dr. Doom) gúnynevet, mert szinte egyedüliként jósolta meg a 2008-as pénzügyi összeomlást, és bár azóta többször is pontatlan volt, számos rendszerszintű problémára így is rávilágított már pályáján. Most pedig újabb vészjósló előrejelzést közölt: a kriptopénzek felelősek a válságért.

Most pedig, hogy a múlt héten három pénzintézet, a Silvergate, a Signature és a Silicon Valley Bank is csődbe ment, annyit közölt a Twitteren, hogy szerinte van jó abban, hogy bedőltek ezek a bankok.

A kijelentését arra alapozta, hogy mind a három bank komoly partnere volt a kriptoszektornak: az SVB 3,3 milliárd dollár készpénztartalékot tartott a stabilcoin-kibocsátó Circle számára, míg a Coinbase 240 millió dollár készpénzt tartott a Signature-nál. A Silvergate olyan nagy tőzsdéket szolgált ki, mint a Kraken és a Coinbase, lehetővé téve számukra, hogy valós időben fiat-pénzre váltsák a digitális valutákat - írja az Insider.

Roubini hétfőn egy sor tweetsorozatban éljenezte a kripto-barát bankok pusztulását.

Az [összes] morális kockázat ősanyja. A csalók, csalók, emberkereskedők, bűnözők és szélhámosok jutalmazója.

- írta a kriptoszektorról.

A közgazdász régóta bírálja a digitális eszközöket. Az év elején azt mondta, hogy "szó szerint a kripto 99%-a átverés" és egy "buborék Ponzi-rendszer az egész, ami csődbe megy".

Roubini hétfői tweetjében hozzátette, hogy szerinte hibázik az amerikai kormány, hogy fedezetet ad a Signature Bank betéteseinek veszteségeire.

"Mi a logika a Signature Bank betéteseinek védelmében, egy olyan bankéban, amely meggondolatlanul úgy döntött, hogy beleugrik a kripto pöcegödörbe & felteszi a házát a shitcoins bizniszre?" - írta Roubini.

Végül azt a jóslatát tette, hogy

Minden kriptobank össze fog omlani. Jó, hogy megszabadultunk ezektől.

Címlapkép: Getty Images.