Máris megvan a vevő a becsődölt amerikai bank brit tevékenységére

Jeremy Hunt brit pénzügyminiszter a Twitteren közölte:

Ma reggel a kormány és a Bank of England megkönnyítette a Silicon Valley Bank UK magáneladását a HSBC-nek. A betétek védve lesznek, adófizetői támogatás nélkül. Tegnap azt mondtam, hogy vigyázni fogunk a technológiai szektorunkra, és sürgősen dolgoztunk azon, hogy ezt az ígéretet teljesítsük

Hunt vasárnap azt mondta, hogy az Egyesült Királyság kormánya és a Bank of England azon dolgozik, hogy "elkerülje vagy minimalizálja" az SVB brit fióktelepéhez kapcsolódó esetleges károkat.

