Elkezdték a nagyobb bankokhoz menekíteni a pénzüket az amerikaiak

Amerika nagybankjai már most el vannak árasztva azon ügyfelek kéréseivel, akik a kisebb pénzintézetektől szeretnék elvinni a pénzeiket. A JPMorgan, a Citigroup és más nagybankok igyekeznek alkalmazkodni az ügyfelekhez, és extra lépéseket tesznek azért, hogy a betéteket minél gyorsabban mozgathassák át.

Bár az amerikai kormány intézkedései megmentették a csődbe ment bankok betéteseit, az emberek még mindig nagyobb biztonságban akarják tudni a pénzüket, ezért inkább nagyobb bankokhoz vagy pénzpiaci alapokba viszik át azokat. Ez különösen akkor van így, ha a kisebb bankok számláin tartott vagyonuk meghaladja a 250 ezer dolláros kártalanítási limitet. Az SVB-ből és a kisebb pénzintézetekből a nagybankokba történt átutalások száma a múlt héten kifejezetten gyorsan emelkedett, ez a trend pedig hétfőn sem hagyott alább.

A lap értesülései szerint a több pénzintézet is alkalmazottakat helyezett át számlanyitáshoz kapcsolódó pozíciókba. A JPMorgan lerövidítette a számlanyitások várakozási idejét, a vállalkozásoknak pedig gyors hozzáférést biztosít a pénzükhöz, hogy még a héten ki tudják fizetni a dolgozóikat. A Citi privátbanki üzletága is igyekszik egy nap alatt megnyitni a számlát az új ügyfeleknek, ez a folyamat korábban több hetet is igénybe vehetett. A Financial Times úgy tudja, hogy a bank már azelőtt elkezdi a számla megnyitását és az átutalási megbízások teljesítését, hogy lezajlott volna az új ügyfél átvilágítása.

Az SVB múlt hét pénteki becsődölése után több ember is ráeszmélt arra, hogy nem annyira biztonságos az összes pénzét egy banknál tartani. Mielőtt a hatóságok a bejelentették a betétesek teljes kártalanítását, többen aggódtak, hogy nem fogják tudni kifizetni a beszállítókat vagy a munkavállalókat. „Az ügyfelek megtanulták a leckét: nemcsak a befektetéseinket kell diverzifikálni, hanem a bankunkat is” – mondta egy privátbankár a kialakult helyzettel kapcsolatban.

Címlapkép forrása: Getty Images