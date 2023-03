Mindennap áldozatul esik egy magyar család a csalók ármánykodásának - Itt az MNB aduásza a fenyegetések ellen

Átfogó oktatási programot indított az ügyfelek digitális tudatosságának fejlesztése érdekében az MNB, a Magyar Bankszövetség, az NMHH, az NBSZ-NKI és az ORFK. A program tavaly ősszel indult, és most került sor a fejlemények áttekintésére. A kezdeményezéshez az online csalások növekedése és a helyzet súlyosbodása miatt az Igazságügyi Minisztérium is csatlakozott. A kommunikációs kampány célja, hogy felhívják a figyelmet a lakossági és a kkv ügyfeleket fenyegető csalók legújabb módszereire és a védekezési lehetőségekre.

Az esemény köszöntőjében Patay Mihály, az MNB alelnöke kiemelte, hogy az elektronikus pénzforgalom itthon biztonságos, de a bűnözők egyre szofisztikáltabb módszereket vetnek be, amelyek általában a fogyasztók érzelmi manipulációjára és megtévesztésére építenek. A fogyasztók önszántukból indítanak fizetési meghagyásokat, és általában az adathalászati tevékenységnek esnek áldozatul.

A Kiberpajzs kommunikációs kampánya példák segítségével hívja fel a figyelmet a veszélyekre, és olyan magatartási formákat mutat be, amelyek áldozattá váláshoz vezethetnek. A veszélyt Patay szerint az alábbiak betartásával lehet elkerülni:

Ne adjuk meg az érzékeny adatokat senkinek, például jelszavakat, banki megerősítő kódot vagy bármilyen azonosítót. Ilyet a bank sem kér soha tőlünk.

Az SMS-ek és e-mailek tartalmát mindig ellenőrizni kell, mindig gyanakodni kell, ha jelszócserét kérnek tőlünk vagy azt akarják, hogy letöltsünk valamit.

Ne dőljünk be irreálisan jó ajánlatoknak vagy befektetési lehetőségeknek.

A lényeg: legyünk egészségesen gyanakvóak.

Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára emlékeztetett, hogy a pandémia ideje alatt különösen előtérbe kerültek az online csatornák, és a szolgáltatók a digitális átállás sikerén felbuzdulva egyre több megoldással jelentek meg piacon, de a fogyasztói tudatosság nem tudott ilyen léptékben fejlődni.

Mindennap megtévesztenek egy magyar családot a bűnözők, ők akár a teljes megtakarításukat el tudják veszíteni egy pillanat alatt.

Ilyenkor a pénz és annak nyoma is eltűnik a kibertérben. Emiatt már eljutottunk odáig, hogy „az embereket maguktól kell megvédeni.” Fontos emlékezni arra, hogy a veszélyhelyzettel való nyomasztás és az érzékeny adatok követelése mind-mind a csalók eszközei, szokatlan pénzmozgás esetén a bank inkább tilt, és értesíti az ügyfelet.

Ha az ügyfél gyanús tevékenységet tapasztal, azt azonnal jelenteni kell a banki alkalmazottak felé.

Az idei év kiemelt pénzügyi témája a digitális biztonság volt, amire fel kell készíteni a fiatalokat is. Ennek eredménye volt a Digitális Szimat Kiadvány is, amelyhez egy nyereményjáték is társul. A figyelemfelhívás sikeressége rendkívül fontos, hiszen

Aki a saját pénzét elutalja vagy megadja az adatait, azt senki nem tudja megvédeni.

A fokozódó veszélyt látva az Igazságügyi Minisztérium is csatlakozott a Kiberpajzs projekthez. A minisztérium szerepéről Répássy Róbert miniszterhelyettes beszélt. Az Igazságügyi Minisztérium két szálon is kapcsolódik a Kiberpajzshoz: fogyasztóvédelem és áldozatsegítés. A fiatalok és az idősek a legsebezhetőbbek, a leggyakrabban az internetes csalásnak, a személyiséggel valós visszaélésnek és pénzügyi csalásoknak esnek áldozatul.

Áldozatsegítés : az áldozatok tapasztalatainak összegyűjtésével és a Kiberpajzzsal való megosztásával segítenek. A prevenciós jellegű tájékoztatásba is bekapcsolódnak, de általános áldozatvédelmi témákat is elővesznek. Kiemelt figyelmet fordítanak majd a 14-18 éves korosztályra és a fokozottan kiszolgáltatott csoportokra, mint például a 64 évesnél időseb generáció. Az online zaklatás egyre súlyosabb probléma, az áldozatok elszigeteltek, szorongónak, vagy öngyilkosságra hajlamosnak is érezhetik magukat, Fontos, hogy minél előbb megkapják a megfelelő segítség. Ennek érdekében a minisztérium jogalkotási munkát végez, jogi tanácsadást kínál és mentálhigiénés szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosít.

: az áldozatok tapasztalatainak összegyűjtésével és a Kiberpajzzsal való megosztásával segítenek. A prevenciós jellegű tájékoztatásba is bekapcsolódnak, de általános áldozatvédelmi témákat is elővesznek. Kiemelt figyelmet fordítanak majd a 14-18 éves korosztályra és a fokozottan kiszolgáltatott csoportokra, mint például a 64 évesnél időseb generáció. Az online zaklatás egyre súlyosabb probléma, az áldozatok elszigeteltek, szorongónak, vagy öngyilkosságra hajlamosnak is érezhetik magukat, Fontos, hogy minél előbb megkapják a megfelelő segítség. Ennek érdekében a minisztérium jogalkotási munkát végez, jogi tanácsadást kínál és mentálhigiénés szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosít. Fogyasztóvédelem: Biztos intézményrendszerrel kell garantálni a fogyasztók védelmét, az online térben is védeni kell az embereket, folyamatosan fel kell hívni a figyelmet az újfajta csalási módokra (romantikus csalás). Létrehozták a fogyasztóvédelmi kerekasztalt, ahol első kézből lehet informálódni a fogyasztókat érintő problémákról. Sok baleset megelőzhető lenne, ha a fogyasztók tisztában lennének a jogaikkal. Az Igazságügyi Minisztérium egyik fő feladata a csaló webáruházak elleni fellépés is.

Bartha Lajos, az MNB ügyvezető igazgatója ismertette a pénzügyi csalási statisztikákat: a kártyás vásárlások 0,016 százaléka volt visszaélés, az átutalások 0,0018 százaléka, de a növekvő tendencia egyértelmű. Bartha elmondta, hogy a visszaéléseket nem lehet határon belül megállítani, hiszen a csaló webáruházak jellemzően határokon átlépő tevékenységet folytatnak.

A pandémia alatt sokan kényszerből jelentek meg az online térben, a legtöbb szolgáltatást már online csatornákon is el lehet érni.

A digitalizációt azonban nem lehet megállítani, nem keresztbe kell neki feküdni, hanem meg kell találni a megfelelő eszközöket a biztonság megteremtése érdekében.

Rengeteg új módszer jelent meg, a támadók egyre kreatívabbak, a gombamód szaporodó módszerekkel gyakran még az illetékes szakemberek sincsenek teljesen tisztában.

Az MNB kidolgozott egy visszaélések megelőzésével kapcsolatos ajánlást a bankok számára. Ez egy valós idejű és kockázat alapú tranzakciószűrés. Emellett a Giro Zrt-vel együttműködve egy Központi visszaélésszűrő rendszert terveznek kiépíteni. Abban a pár másodperben, amikor tranzakciót bonyolítunk le, a bank elküldi a tranzakciót a Giro Zrt-be, és ezt egy hálózati elemzésnek veti alá.

Ennek eredménye egy kockázati értékelés a bank számára, amely kapcsán eldöntheti, hogy elindítja-e a tranzakciót.

Az értékelést a fogadó bank és a nyomozó hatóságok is megkapnák. A koncepció kész van, körülbelül két év mire működésbe lép.

Címlapkép forrása: Shutterstock