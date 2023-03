További bankcsődök várhatók, a hedge fund vezér azt is elárulta, miért

Luke Ellis, a Man Group vezérigazgatója szerdán nyilatkozott a Bloomberg londoni konferenciáján. A vezetőtől elsősorban azt kérdezték, hogy szerinte véget ért-e a szektor válsága, erre azt felelte, hogy szerinte nem.

1-2 éven belül több olyan bank is lesz, amelyik egyszerűen megszűnik létezni

– mondta Ellis.

A vezérigazgató szerint a technológia, azon belül is a közösségi média felgyorsítja a folyamatokat, így nemcsak a jó hírek, hanem az aggodalmak is futótűzként terjedhetnek, ezzel pedig hamarabb következik be a válság.

Az elmúlt napokban sok hedge fund a bankok ellen fogadva keresett pénzt, de Ellis elmondta, hogy semmilyen pozíciója nincs amerikai regionális bankokban. A vezér szerint a bankválság ugyan folytatódik, de a Credit Suisse megmentése némi nyugalmat tudott hozni a piacokra.

Címlapkép forrása: Getty Images