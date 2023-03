Az uniós betétbiztosítási rendszer kiépítését sürgetheti az EKB elnöke

Bár a régió bankjai biztonságban vannak, az Európai Központi Bank a mai ülésén valószínűleg felszólítja majd az európai vezetőket, hogy folytassák az uniós betétbiztosítási rendszer kiépítését – írja a Reuters.

Az EU vezetői pénteken már második napja tárgyalnak gazdasági kérdésekről, ahol a svájci és amerikai bankokkal kapcsolatos események lehetnek a középpontban. A Reuters értesülései szerint a megbeszélésen Christine Lagarde, az EKB elnöke kérdéseket fog feltenni a további kamatemelésekkel kapcsolatban, valamint meg fogja kérni az uniós vezetőket, hogy fejezzék be a bankuniót felépítését, valamint folytassák a tőkepiaci unióra vonatkozó tervek előkészítését is. Az elnök valószínűleg azt is ki fogja emelni, hogy az európai bankok biztonságban vannak, tompítva az ezzel kapcsolatos aggodalmakat.

A lap forrása szerint az euróövezet pénzügyminisztere, Paschal Donohoe is pozitívan fog nyilatkozni a gazdasági helyzetről:

Valószínűleg azt fogja mondani, hogy a bankok összességében jó állapotban vannak, jó a tőke- és a likviditási helyzetük, de nem nyugodthatnak meg teljesen

– mondta egy tisztviselő a Reutersnek.

A bankunió befejezése az európai betétbiztosítási rendszer bevezetését takarja, amely az utolsó elem a 2012-ben elindított projektből. Míg a legtöbb uniós országban létezik valamilyen állami biztosítás, amely általában 100 ezer euróig biztosítja garantálja a betéteket, nincsen olyan uniós rendszer, ami határokon átívelő fedezetet is tudna nyújtani. A tőkepiaci uniót 2015-ben indították el, hogy megkönnyítsék a megingó bankok magántőkéhez való hozzáférését.

