Megtiltották a nagybankok az ügyfélszerzést a bajba jutott bankoktól

Több amerikai bank is figyelmeztette a dolgozóit: ne rontsák tovább a pénzügyi helyzetet azzal, hogy ügyfeleket próbálnak szerezni a bajba jutott bankoktól – írja a Reuters

Miközben a hónapban egyre több amerikai pénzintézetet fenyegetnek hatalmas mértékű betétkivonások, a JPMorgan, a Citigroup és a Bank of America egyértelmű üzenetet küldött a dolgozóinak:

Ne rontsák tovább a helyzetet.

A Reuters értesülései szerint a figyelmeztetésben az is szerepelt, hogy „ne keltsék a bizonytalan helyzet kihasználásának látszatát”, vagy „Soha nem teszünk becsmérlő megjegyzéseket a versenytársainkra”. A nagybankok azt is megírták a munkavállalóknak, hogy tartózkodjanak attól, hogy egy bajba jutott pénzintézettől ügyfeleket szerezzenek.

A Citigroup hasonló iránymutatást adott a vezetőinek is: a megbeszélések során ne is említsék más vállalatok állapotát. A Bank of America felsővezetői szintén arról kaptak tájékoztatást, hogy

tilos a bajba került cégek ügyfelei után menni, vagy úgy egyáltalán bármi olyat csinálni, ami a helyzet súlyosbodását eredményezné.

Az elmúlt hetek bankcsődjeinek egyik legveszélyesebb következménye, hogy a megrémült ügyfelek a kisebbekből a nagyobb bankokba viszik át a pénzüket, mondván, hogy azok biztonságosabbak. A hatalmas mértékű betétkivonások azonban veszélybe sodorják a pénzintézeteket, akik bár rendszeresen versengenek az ügyfelekért, a fertőzés elkerülése érdekében most úgy tűnik, hogy ez inkább háttérbe szorul. A zavarok miatt a szabályozó hatóságok a SVB-nél és a Signature Banknál teljes körű kártalanítást ígértek, viszont jelezték, hogy más bankoknál nem biztos, hogy kiterjesztik a betétbiztosítást.

Címlapkép forrása: Getty Images