Furcsa magyar sajátosságot fedeztek fel a K&H AI-chatbotjánál

526 ezer felhasználó használja napi szinten a K&H mobilbankot, ebből szeptember óta 188 ezer felhasználó volt kíváncsi Kate-re, a bank személyes digitális asszisztensére. Több mint 45 ezren tettek fel konkrét kérdéseket Kate-nek, aki ezeket meglévő tudása alapján pontosan megválaszolja, vagy a megfelelő menüponthoz vezeti az ügyfeleket - olvasható a K&H Bank közleményében. Magyarországon az ügyfelek érdekes módon kiemelkedően nagy arányban beszélnek a chatbottal hangalapú üzenetekben más országokhoz képest, egyelőre nem tudni, miért.

Egyre többen veszik igénybe Kate, a K&H személyes digitális asszisztensének segítségét. Bár vannak, akik bolondoznak Kate-tel, őt ez sem zavarja: kedvesen kitér az oda nem illő kérdések elől. A felhasználók 25 százaléka egyelőre láthatóan még csak egy-egy tesztkérdéssel próbálja ki, miben is tud Kate segíteni, de többen előszeretettel kérik rendszeresen a segítségét. A személyes digitális asszisztens napról napra többet tud, a tanulási folyamatban sokat segítenek a felhasználók kérdései is. A chatobotok és a mesterséges intelligencia témájáról Digital Transformation konferenciánkon is szó lesz, Vadócz Zsolt társaságában:

A felhasználók közel 80 százaléka írásban, vagy gyorsgombokkal beszélget Kate-tel. Viszont van egy jelentős réteg, amelyik élvezi a hangalapú kommunikációt, és szívesen beszélget vele szóban.

Érdekesség, hogy a K&H anyabankjához, a belga KBC-hez tartozó országok közül Magyarországon kiemelkedően magas a hangalapú kommunikáció. „Ennek okát még mi is találgatjuk: vajon az újdonság, a kényelem miatt van ez, vagy egyszerűen csak szeretnek Kate-tel csevegni?” – teszi fel a kérdést Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője.

A mesterséges intelligencia alapján működő személyes digitális asszisztens olykor még saját fejlesztőit is meglepi, az egyik ügyfél például szomorúan írta Kate-nek, hogy most éppen nagyon magányos. Kate pedig készségesen felajánlotta, hogy akkor kapcsolja egyik K&H-s kollégát.

Sokan keresnek olyan funkciókat, amelyeket egyszerűbb és gyorsabb Kate segítségével megoldani, mint például a bankkártya aktiválását vagy a vásárlási és internetes limit beállítását. Kate mindkét esetben lépésről lépésre segít az ügyfélnek. Népszerűek azok a funkciók is, ahol gyors, de fontos információra ‒ például a PIN-kód emlékeztetésére ‒ van szüksége az ügyfélnek. A személyes digitális asszisztens segítségével nem kell menükben vagy a honlapon keresgélni információk után, hanem mindent megtalálnak egy helyen.

A személyes digitális asszisztenssel kapcsolatos ügyfél-visszajelzések pozitívak. Akik esetleg elégedetlenek, annak leggyakrabban két oka van: vagy Kate még nem tud végrehajtani egy keresett funkciót, vagy pedig félreértett valamit. Abban az esetben, ha többször félreért valamit, azt ellenőrzik és javítják. Tavaly például meglepően sokan kérdezték Kate-től a K&H Bank BIC/SWIFT kódját, illetve az ügyfelek saját IBAN-számukat is szerették volna tudni. Az igényt a fejlesztők felismerték, a válaszokat leprogramozták és az ügyfelek azóta is aktívan kérdezik Kate-től, aki pedig most már erre is tudja a megfelelő választ.

