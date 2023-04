Szép csendben, de szélsebesen építi a jövő pénzügyi központját egy apró európai ország

Tonács Attila 2023. április 05. 15:00

A pénzügyi világnak mindig is megvoltak a bejáratott központjai, az elmúlt évtizedben viszont új országok szálltak be a globális pénzügyi szolgáltatókért folytatott versenybe. Ezek a hubok egészen más előnyök mentén szerveződnek, mint a hagyományos pénzügyi centrumok, amely nem véletlen, hiszen gazdaságilag eltérő adottságú országokban jönnek létre. Ilyen hely Litvánia is, amelyről köztudott, hogy egy ideje már kedvelt felvonulási terepe az induló vállalkozásoknak. Cikkünkben utánanéztünk, miből áll a közép-kelet-európai régió egyik prominens fintech központjának vonzereje.