Újra megerősödtek a Credit Suisse felvásárlása után bezuhant kötvénytípusok

Újra fellendült a kockázatos banki kötvények piaca a hetek óta tartó lejtmenet után, amelyet a Credit Suisse 17 milliárd dollár összértéki kiegészítő Tier 1 (AT1) kötvényeinek nullára írása váltott ki – írja a Financial Times

Sokakat feldühítettek a svájci hatóságok, mikor a Credit Suisse és a UBS összeolvadása kapcsán bejelentették, hogy az AT1 kötvényeket gyakorlatilag eltörlik, miközben a részvénytulajdonosok lehetőséget kaptak az értékpapírjaik UBS-részvényekre való cseréjére. A befektetőket sokkolta ez a lépés, mivel felborította azt a szokásos hierarchiát, miszerint a kötvénytulajdonosok mindig elsőbbséget élveznek a részvénytulajdonosokkal szemben.

Az AT1 kötvényekkel kapcsolatos széleskörű aggodalmakat tompítja, hogy az eurózóna szabályozásával ellentétben a Credit Suisse kötvényprospektusai kifejezetten tartalmazták azt a kitételt, hogy az AT1 kötvényesek nem előzik meg a kielégítési sorrendben a részvényeset, vagyis lehetséges volt az a svájci banknál, hogy a kötvényesek minden pénzüket elvesztik, a részvényesek viszont nem – hívja fel a figyelmet korábbi cikkében a Reuters. Az eurózóna hatóságai ezzel szemben jelezték, hogy az EU-s szabályozás alapján az AT1 kötvényesek sosem előzik meg a részvényeseket. Ez azonban eddig úgy tűnt, hogy nem járt sok sikerrel, ugyanis az elmúlt hetekben az AT1 kötvények árfolyama meredeken zuhant.

Most azonban úgy fest, hogy kezdenek visszajönni az ilyen értékpapírok: a Bloomberg indexe, amely világszerte fellelhető, feltételesen átváltható kötvényeket tartalmaz, már a Credit Suisse felvásárlásának bejelentése előtti szintet is elérte. Ugyanez a helyzet az AT1 kötvényeket összetömörítő iBoxx indexszel is, amely szintén visszaerősödött a mentőakció kihirdetése előtti árfolyamára.

A piac fokozatos fellendülése a szélesebb körű bankválságtól való félelem enyhülése miatt történhetett, illetve attól, hogy a szabályozó hatóságoknak sikerült tudatosítaniuk a vásárlókban azt, hogy nem fogják még egyszer felforgatni a kötvényesek és a részvényesek hierarchiáját.

Címlapkép forrása: Getty Images