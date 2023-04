Pánik a bankok körül: mi történt valójában Amerikában és Svájcban?

Jelen elemzésem célja, hogy megvilágítsam három bank, a Silicon Valley Bank (SVB), a Signature Bank és a Credit Suisse márciusi bedőlésének hátterét. Kiindulópontom egy elméleti jellegű bankszakmai bevezető. A makropénzügyi környezet rövid bemutatását követően a bankszakmai áttekintés tanulságait alkalmazom előbb az amerikai SVB-re, majd a svájci Credit Suisse-re. Elemzésemet következtetésekkel zárom a monetáris politika és a bankszabályozás további alakulását illetően.

Bankszakmai áttekintés

A számviteli részletekben nem elveszve, a bank működésének megértéséhez elengedhetetlen a bankmérleg alapszintű ismerete. Az alábbi ábra egy kereskedelmi bank egyszerűsített, sematikus mérlegének legfőbb sorait mutatja be:

Kereskedelmi banki mérleg Eszközök Források 1. Pénzeszközök 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 1.1. Készpénz 2. Jegybanktól felvett refinanszírozási hitel 1.2. Jegybanki számlapénz 3. Ügyfélbetétek 2. Bankközi kihelyezések 4. Kibocsátott értékpapírok 3. Vásárolt értékpapírok 5. Céltartalék 4. Ügyfeleknek nyújtott hitelek 6. Saját tőke

A bank működésének inherens része, hogy tudatosan, megfelelő árazás mellett vállal kockázatokat. A kereskedelmi bankok legnagyobb kockázatai a nem szerződés szerinti törlesztésből (hitelkockázat), a kamatok/árak/árfolyamok megváltozásából (piaci kockázat), és a folyamatok/rendszerek/emberek „nem megfelelő működéséből” (működési kockázat) adódnak. Ha a kockázatok realizálódnak, akkor a banknak vesztesége keletkezik. Itt jutunk el a saját tőke szerepéhez és definíciójához. A saját tőke nem más, mint az eszközök és az idegen források értékének különbsége. Szemléletesebben fogalmazva, feltételezzük azt, hogy vállalat (bank) minden eszközét pénzé teszi, és ebből visszafizeti az összes idegen kötelezettségét. Ami ezután megmarad a tulajdonosok számára, a reziduum, az maga a saját tőke. A bankok pénzügyi közvetítő jellegükből adódóan tipikusan kevés tőkével tartanak fenn relatív nagyméretű eszközállományt, azaz a termelő/szolgáltató vállalatokhoz képest magas tőkeáttétellel működnek. A tőke szerepe így nem elsősorban a finanszírozás, sokkal inkább egy biztonsági elem: pufferként szolgál a veszteségek elnyelésére. Ha a bank kockázatai realizálódnak és eszközei kevesebbet érnek, mint amire korábban számított (pl. a nyújtott hiteleken értékvesztést számol el), akkor az eszköz - idegen forrás különbözet, tehát a saját tőke szűkül. Egyszerűbben fogalmazva a saját tőke elnyeli a veszteséget. Amíg van pozitív értékű saját tőke, addig az idegen tőke, és így a betétesek védve vannak a veszteségekkel szemben. Nem véletlen, hogy a bankszabályozás központi eleme a tőkeszabályozás: a szabályozó minimum követelményeket fogalmaz meg arra vonatkozólag, hogy legalább mennyi saját tőkével, pontosabban mennyi szavatoló tőkével működhetnek a bankok.

A szavatoló tőke a saját tőkénél tágabb fogalom. A legáltalánosabb definíció szerint azokat a forrásoldali tételeket tartalmazza, amelyek a veszteségviselésbe bevonhatók. A legjobb veszteségviselő, az maga a saját tőke, amely többé-kevésbé azonos a szavatoló tőke CET1-es komponensével (Common Equity Tier 1, magyarul elsődleges alapvető tőke). A szavatoló tőke további elemei, az AT1 (Additional Tier 1, kiegészítő alapvető tőke) és a T2 (Tier 2, járulékos tőke) már úgynevezett hibrid tőkeelemek. A hibriditás arra vonatkozik, hogy formailag a bank által kibocsátott kötvényekről van szó. Ezek ugyanakkor hátrasorolt kötelezettséget testesítenek meg. A kibocsátó a normál kötvénysorozatoknál magasabb kamattal honorálja, hogy végelszámolás/szanálás esetén diszpreferáltak a kielégítési sorrendben, továbbá tőkemegfelelési (szolvenciális) problémák esetén akár a kamatfizetés is felfüggeszthető rajtuk. Azaz tényleg képesek veszteséget viselni. AT1 vagy T2 kategóriába csak azok a kibocsátott kötvények sorolhatók, amelyek rendre lejárat nélküliek vagy legalább öt éves lejáratúak. Továbbá nem áll fenn semmilyen ösztönzés (pl. időben növekvő kamat) a törlesztésre vagy lejárat előtti törlesztésre.

Bár néha nagy a csábítás, hogy megkérdezzük, vajon miben tartja a bank a saját tőkéjét (gondolhatnánk, hogy pénzben vagy valamilyen biztonságos állampapírban), ennek a kérdésnek ugyanakkor nincs értelme. A saját tőke továbbra is csak egy reziduum, egy forrásoldali tétel, amelyhez nincsen közvetlenül eszközoldali tétel rendelve. A kérdés ugyanakkor magában hordozza a bankműködés egy másik fontos dimenzióját, a likviditást. Likvid az a bank, amelyik jelentős veszteségek elszenvedése nélkül tud eleget tenni az éppen esedékessé váló kötelezettségeinek.

Míg a szolvencia a bank hosszú távú fizetőképességét jelenti, addig a likviditás a rövid távú fizetőképesség. A bankmérleg szerkezetéből következik, hogy a bankok eredendően hajlamosak a bankválságra.

A magas likviditású pénzeszközök rendelkezésre álló mennyisége tendencia szerint messze elmarad a betétállománytól. Ez mindaddig nem okoz gondot, amíg nem tömegesen hívják le a betéteket. Ugyanakkor egy strukturálisan jól működő bankot is likviditási válságba taszíthat önmagában az a kellően széles körben elterjedő vélekedés, hogy fennáll a bedőlés veszélye. A pánik tehát önbeteljesítő erejű lehet. Erre a problémára találták ki a betétbiztosítás intézményét. Ha a betéteseket – tipikusan bizonyos összeghatárig – biztosítjuk arról, hogy a bank működésétől függetlenül hozzájutnak a pénzükhöz, azzal a pánik (bankrun) és így maga a fizetésképtelenség bizonyos mértékig elejét vehető.

Amennyiben egy bank mégis likviditási nyomás alá kerül, akkor alapvetően három megoldás merül fel. Első körben a hiányzó likviditást megpróbálja pótolni a bankközi piacról. Rendszerszintű feszültségek estén ugyanakkor könnyen előfordulhat, hogy a bankközi piac kiszárad, a bankok egymással, vagy különösen az érintett intézménnyel szembeni limitjeiket csökkentik, szélsőséges esetben nullázzák. Második megoldásként merül fel a központi bank által nyújtott hitel. Ebben a helyzetben a központi banknak

mérlegelni kell, hogy a prudens működés melyik pillére sérül: a szolvencia vagy a likviditás.

Inszolvenica esetén a központi bank már tehetetlen, az eszközök nem nyújtanak megfelelő fedezetet az idegen források visszafizetésére, a veszteség már létrejött, amit valakinek szükségszerűen el kell szenvedni. A jegybankoknak erre hagyományosan nincsen mandátuma. Tisztán likviditási válság esetén – amikor az eszközök nem megfelelő lejárati struktúrában állnak rendelkezésre – viszont kimondottan kívánatos, hogy a jegybank végső mentsvárként (LOLR – lender of last resort) hitelt nyújtson. Ezzel ugyanis meg tudja előzni, hogy az érintett bank a harmadik megoldáshoz nyúljon: hosszabb lejáratú eszközeit, akár erősen diszkontált áron kényszerértékesítse. A kényszerértékesítés ugyanis veszteséget generál, a veszteség pedig a saját tőkét erodálja, ezzel elősegíti, hogy a kezdetben „csak” likviditási válság szolvenciálissá fokozódjon. Mindez persze csak az elméletben tűnik ilyen egyszerűnek. A jegybanknak az eszkaláció elkerülése érdekében gyorsan kell cselekednie. A szolvenciális és likviditási válság elkülönítése ugyanakkor a banki eszközök teljes értékelését kívánná meg (pl. megfelelően értékvesztették-e a hiteleket), ami meglehetősen időigényes folyamat.

Makrokörnyezet röviden

A makrogazdasági környezetet 2022/2023-ban mind Európában, mind az Egyesült Államokban az infláció elleni küzdelem határozta meg. A FED 2022. tavasszal rendkívül gyors kamatemelésbe kezdett, egy éve alatt 4,5% ponttal emelte meg az irányadó kamatát. Az emelés üteme meghaladta a 2004 közepén indított kamatemelési ciklust is, amelyet gyakran a 2008-as válság egyik közvetlen kiváltójaként említenek. A monetáris politika álláspontja érthető, a cél fölötti infláció hagyományos ellenszere a makrokereslet kamatemelésen és így hitelkiáramláson keresztül történő visszafogása. Ráadásul a jelenleg 4,75-5% -os amerikai irányadó kamat korántsem olyan drasztikus, ha a februárra közölt 6%-os inflációval vetjük össze: Ez ugyanis továbbra is negatív reálkamatot jelent. Halkan jegyzem meg, hogy a ’80-as évek elején a csaknem 15%-on tetőző inflációt Paul Volcker, a szigoráról elhíresült FED elnök, időlegesen 19%-ot is meghaladó irányadó rátával törte le.

A kamatkörnyezet emelkedésének ugyanakkor van néhány kellemetlen következménye: egyrészt a korábban folyósított változó kamatozású hitelek idővel átárazódnak, a növekvő törlesztési terhek pedig a nem teljesítési arány növekedését okozhatják a banki hitelportfóliókban. Másodszor, a fixed income típusú befektetések – tipikusan a fix kamatozású kötvények – árfolyama a kamatkörnyezettel ellentétesen mozog. A példa kedvéért vegyünk egy frissen, 100-as névértéken kibocsátott, egy éves lejáratú kötvényt, amely egy év múlva visszafizeti a 100 egység tőkét és még 10 egység kamatot. Azaz egy fix 10%-os kamatozású kötvényről van szó. Ha a kibocsátás után, egy szemvillanás alatt az általános hozamkörnyezet 20%-ra emelkedik, akkor ezt a kötvényt már csak úgy tudjuk értékesíteni a tőkepiacon, ha a vásárló már 20%-os hozamot ér el rajta. Az egy év múlva fixen 110-et fizető kötvény úgy tud 20%-os hozamot biztosítani, ha már csak 91,67-es árfolyamon forog. Az olvasó itt már érezheti, hogy közeledünk SVB esetéhez, amely a mérlegében jelentős hosszú futamidejű állampapír állományt tartott. De mielőtt továbblépünk, harmadszor még azt is vegyük figyelembe, hogy az emelkedő hozamkörnyezet a csökkenő diszkontrátákon keresztül mérsékli a jövőbeni pénzáramlások jelenértékét. Ez különösen élesen hat azon start-upok és tech cégek értékére, amelyben leginkább a jövőbeli pénztermelő képességük tükröződik.

SVB

Az SVB esetében Palkó István már március 13-án átfogó elemzést adott a Portfolión. Egyetértve az álláspontjával, magam is elsősorban üzleti, kamat, felügyeleti és szabályozói kockázatok realizálódását látom, kiegészítve jelentős likviditási kockázattal.

Az üzleti modell esetében kiemelendő, hogy az SVB mind aktív, mind passzív oldali ügyleteiben start-up és tech cégekre specializálódott. Aktív (hitelezési) oldalon a FED kamatemelése – a fenti érvelésemnek megfelelően – kimondottan károsan érintette az ügyfélkörét. Mindezek ellenére ugyanakkor nem a hiteleken elszámolt értékvesztés jelentette az elsődleges problémát. A megelőző években a Covid járványra a jegybankok kamatcsökkentéssel reagáltak. A digitális megoldások iránt hirtelen megugró kereslet és az alacsony kamatkörnyezet kedvező volt az SVB speciális ügyfélkörének. Ezekben az években az SVB számottevő betétbeáramlást tapasztalt, amelyet jelentős részben hosszú lejáratú államkötvényekbe fektetett. A fent bemutatott mechanizmusnak megfelelően – miszerint a kötvény árfolyama és a kamat ellentétesen mozog – a mérlegben tartott államkötvények árfolyama csökkeni kezdett a kamatemelési ciklussal. Mindezzel együtt a speciális ügyfélkörben rejlő üzleti/stratégiai kockázat több csatornán keresztül realizálódott. Először, a vállalati ügyfélkörből adódóan a betétállomány döntő része 250 ezer dollár feletti nagybetét volt. Így a betétállomány csaknem 96%-ára nem vonatkozott a betétbiztosítás, ami a bankpánikkal szemben különösen sebezhetővé tette az SVB-t. Másodszor, feltételezhető, hogy a vállalati ügyfélkör tudatosabban kezeli eszközeit a lakossági szegmensnél. A hozamkörnyezet és az infláció emelkedésére nagyobb arányban reagál az alacsony hozamú folyószámla állomány leépítésével – különösen, ha az adott vállalatok maguk is üzleti nehézségekkel küzdenek a megváltozott makro környezetben. Feltételezem, hogy egy kiegyensúlyozottabb ügyfélkör esetén a folyószáma állományon belül nagyobb az ún. stabil mag. Stabil magnak nevezzük az állomány azon részét, amely annak ellenére, hogy a folyószámla eredendően azonnali lejáratú, a likviditástervezésben mégis jogosan feltételezi róla a bank, hogy hosszabb távon áll rendelkezésére.

Az üzleti modellben rejlő likviditási kockázat és kamatkockázat együttesen vezetett az SVB bedőléséhez. Önmagában a megvásárolt állampapír állomány nem feltétlen lett volna végzetes.

Amennyiben ezeket a bank lejáratig szándékozik tartani, és ennek megfelelően az ún. banki könyvben (és nem a kereskedési könyvben) tartja nyilván, akkor nem szükséges a fair piaci értéknek megfelelően átértékelni. Azaz nem realizálódik a kamatkockázatból adódó veszteség. Ha ezeket a kötvényeket stabilan és a kötvények hozamánál olcsóbban tudja finanszírozni – pl. egy stabil folyószámla állománnyal –, akkor a bank elkerüli a veszteség realizálását.

Mindez hasonló ahhoz, mintha egy magánszemély 2019 nyarán babaváró hitelből vett volna MÁP Pluszt, és utóbbit (még, ha nem is feltétlen a legjobb döntés) lejáratig tartaná. A megemelkedett infláció mellett a 4,95%-os kamat sokat veszített vonzerejéből, jelentős negatív reálhozamot biztosít. Ugyanakkor az ügyfél mégis nyer az ügyleten, mert az infláció párhuzamosan értékteleníti el az állampapír befektetését és a felvett hitelét. Akár 10%, akár 20%, akár 1000% az infláció, akkor is megnyeri a felvett hitel és a befektetés hozamkülönbözetét.

De visszatérve az SVB-hez, mi van akkor, ha a gyorsuló betétlehívások miatt elillan a finanszírozás? Az egyik lehetőség, hogy új forrás után néz a bank. Ugyanakkor az időközben megemelkedett hozamkörnyezetben kétséges, hogy talál olyan forrást, amely olcsóbb az évekkel korábban vásárolt kötvények kiinduló kamatánál. Ha viszont drágább forrásból finanszírozza a kötvényállományát, akkor veszteséget termel és sérül a szolvenciája. A másik lehetőség, hogy a betétlehívások miatti likviditáskiáramlást a kötvényeinek értékesítésével fedezi. Ekkor azonban utóbbiakat át kell sorolni a kereskedési könyvbe, és a felhalmozott árfolyamveszteség azonnal realizálódik, ismét erodálva a szolvenciáját. Az üzleti modellbe rejtett likviditási és kamatkockázat együttesen tehát végezetesnek bizonyult az SVB számára. Megjegyezve, hogy a Dodd-Frank törvény 2018-as felvizezése lehetővé tette, hogy a 250 milliárd dollárnál kisebb mérlegfőösszeggel rendelkező amerikai bankoknak – így az SVB-nek – ne kelljen megfelelni az LCR (liquidity coverage ratio) és NSFR (net stable funding ratio) követelményeknek. Utóbbi mutatók rendre a bankok rövid, illetve közép/hosszú távú likviditását igyekeznek előmozdítani.

Az NSFR hiánya különösen fájónak bizonyult az SVB esetében, ugyanis ez a követelmény éppen azt írja elő, hogy a hosszú eszközöket megfelelően hosszú, stabilan rendelkezésre álló forrásokkal kell finanszírozni.

Hatósági reakciók

A rendszerszintű bankpánik elkerülése érdekében az amerikai hatóságok két erőteljes lépést tettek: mind az SVB, mind a Signature esetében az FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) kiterjesztette a betétbiztosítást a 250 ezer dollár feletti betétekre is, ezzel fokozva a betétbiztosítás intézményének „megnyugtató erejét”. Emellett a FED – a végső hitelezői szerepének megfelelően – az ún. BTFP (Bank Term Funding Program) keretében vészhelyzeti hitelkeretet hozott létre a bankok likviditási igényeinek kielégítésére. A jegybankok főszabály szerint csak fedezet ellenében nyújtanak hitelt a kereskedelmi bankoknak. A BTFP jelen helyzetre szabott különlegessége, hogy a FED névértéken fogadja be fedezetként a kötvényeket. A fair piaci érték a megemelkedett hozamok miatt ugyanis ennél jóval alacsonyabb lenne – szűkítve a FED által nyújtható likviditást.

Credit Suisse

A Credit Suisse esetében, az elmúlt hónap elemzéseit követően már egészen közhelyesen hangzik, hogy a svájci banknál évek óta voltak problémák. Az Amerikából induló feszültség/pánik pedig egyszerűen eltalálta az egyik leggyengébbnek gondolt intézményt. Az érvelés megalapozott: az USA bankrendszerén belül is azt láttuk, hogy a betétállományok a sebezhetőbbnek gondolt kis intézményekből az erősebbnek tartott, és a too-big-to-fail jelenség által is védett nagy bankokba áramlottak. Hasonló folyamat zajlott le a Credit Suisse-nél is: Gyengeségét az elmúlt évek sorozatos negatív eseményei adták. A teljesség igénye nélkül a bank 2021-ben és 2022-ben is veszteséges volt. Rendszeresen került gyanúba pénzmosás vádjával, amelyért több esetben is jelentős bírságot kapott. Ezek közül kiemelkedik az a 2,6 milliárd dolláros bírság, amelyet az amerikai hatóságok szabtak ki még 2014-ben. A bírság alapja az volt, hogy a Credit Suisse tudatosan támogatta ügyfeleit adóelkerülési tevékenységükben. A bank érintett volt az Archegos Capital Management 2021-es összeomlásában, amely önmagában 5.5 milliárd dolláros veszteséget hozott a Credit Suisse-nek. A Greensill Capital 2021-es csődje szintén megrázta a bankot: alapjain keresztül ugyanis kb. 10 milliárd dollár finanszírozást biztosított a Greensill számára. A bírságok és perköltségek olyan nagyra nőttek, hogy érdemben rontották a bank éves eredményét. A betétkivonás mint tendencia már évekkel a 2023-as események előtt megkezdődött. Összefoglalva, az elmúlt évtized botrányai eleve bizalmi deficitet generáltak, létrehoztak egy olyan robbanékony elegyet, amely csak egy szikrára várt. A szikra pedig 2023 márciusában bekövetkezett…

Bankszakmai szemmel a svájci hatóságok döntései a március 18-19-i hétvégén különösen szokatlannak hatnak. Annak érdekében, hogy az üzletfolytonosság fennmaradjon, hogy az ügyfelek a lehető legkevesebbet érezzék a válságból,

a vagyonátruházás egy teljesen bevett ún. szanálási eszköz. A bajba került intézményt ilyenkor besorolják egy jól működő, tőkeerős intézmény alá, amely elejét veheti a további pániknak. Esetünkben ez lenne az UBS.

A bajba került bankok eladásánál problémát szokott jelenteni, hogy negatív saját tőkére nehéz lenne vevőt találni. Veszteséget senki se akar vásárolni. Mint tudjuk, a negatív saját tőke azt jelenti, hogy az eszközök értéke elmarad az idegen forrásokétól. Megoldást ilyenkor az jelenthet, ha a kielégítési sorrendet követve nullára írjuk le a forrásokat mindaddig, amíg az eszközök értéke legalább egyenlő nem lesz a megmaradó forrásokkal, és így el nem érjük a nulla értékű saját tőkét. Ekkor szokott jönni az a bizonyos 1 eurós jelképes felvásárlási ajánlat. Az előbbinek mintapéldája a spanyol Banco Popular 2017-es szanálása.

A Credit Suisse esetében az volt a szokatlan, hogy a hatóságok nem tartották a hagyományos kielégítési sorrendet. Úgy írtak le kb. 17 milliárd dollárnyi AT1-es kötvényt, hogy a saját tőke nem került teljes mértékben leírásra. Az UBS ugyanis 3.2 milliárd dolláros ajánlatott tett a felvásárlásra. Ennek megfelelően az AT1-es hibrid tőkét rendelkezésre bocsátó befektetők úgy veszítettek el mindent, hogy a részvényesek minden 22.48 Credit Suisse részvényükért cserébe kapnak egy UBS részvényt. A pénteki (utolsó) kereskedési naphoz képest ez jelentős veszteség a Credit Suisse részvényeseinek is, de az mindenképp szokatlan, hogy a saját tőke teljes leírása nélkül írnak le hibrid tőkeelemeket. Nem véletlen, hogy bár az EKB üdvözölte a svájci hatóságok gyors reakcióját, amely elejét veheti a további pániknak, ugyanakkor egyértelműen elhatárolódott a hagyományos kielégítési sorrend megkerülésétől.

Néhány következtetés

Nem elrugaszkodott várakozás, hogy

a márciusi eseményék óvatosabbá teszik a kereskedelmi bankokat hitelezési tevékenységükben. Ha a bankok hitelezési feltételeiket szigorítják, az monetáris politikai szemmel a további kamatemelés közeli helyettesítőjének számít.

Csakúgy, mint az emelkedő kamatok, a bankok fokozódó kockázatkerülése is mérsékli a hitelkiáramlást, hűti a makro keresletet, és így elvégzi az infláció elleni küzdelem egy részét. Ennek megfelelően teret adhat a jegybankoknak, hogy korábbi elképzeléseikhez képest mérsékeljék a kamatemelés ütemét. Ez az a jelenség, amelyre Jónap Richárd március 24-i cikkében potenciális FED-pivotként hivatkozott.

Felügyeleti szemmel nézve minden válság után felmerül a kérdés, hogy vajon kellően szigorú volt-e a szabályozás. Az USA esetében láttuk, hogy a Bázel III-as szabályok felvizezése valóban sérülékenyebbé tette a bankrendszert. Biden elnök tett is arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy szigorításra van szükség. Az Európai Unióban, készülve a Bázel 3.1 (más megfogalmazásokban Bázel IV) ajánlati csomag 2025. januárjától történő implementációjára, kérdéses, hogy további szigorra van-e szükség. Az új szabályok globális összehasonlításban erőteljesebben érintik az európai bankokat amerikai versenytársaiknál, a szabályozás bevezetése önmagában további jelentős tőkekövetelmény emelést jelent.

Harmadrészt, a márciusi események ismét arra hívták fel a figyelmet, hogy

a bankrendszer inherensen hajlamos a pánikra.

Az egyik lehetséges megoldás a betétbiztosítás korábban megszokott összeghatárának kiterjesztése. Az amerikai kis- és közepes méretű bankok most is ebbe az irányba lobbiztak a felügyeletnél. Egy másik lehetséges válaszként felerősödtek azok az érvek, hogy időszerű a két klasszikusan kereskedelmi banki feladatot – a pénzmegőrzési és tranzakciós funkciókat, valamint a kockázatos hitelezést – egymástól szétválasztani. Ennek egyik technikai megoldása lehetne a digitális jegybankpénz (CBDC – Central Bank Digital Currency) bevezetése. Önmagában nem az az újszerű, hogy a jegybankok digitális számlát vezetnének – hiszen ezt most is megteszik a kereskedelmi bankok számára. Az újszerűség abban áll, hogy a jegybankok széles körben tennék elérhetővé az általuk vezetett számlát. A CBDC-ről szóló vita ugyanakkor már túlmutat jelen írásom keretein.

A szerző a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt., szenior tanácsadója, a Budapesti Corvinus Egyetem PhD hallgatója.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images