Sms-ben terjednek az álhírek, majdnem bankválságot okoztak egy országban

Egyre feszültebb a helyzet Dél-Koreában: álhírek terjedtek arról, hogy két bank likviditási válsággal néz szembe, a pénzügyi hatóság jogi lépéseket is fontolgat – írja a Bloomberg

A dél-koreai pénzügyi felügyelet arra sürgeti a tisztviselőit, hogy lépjenek fel keményebben az álhírekkel szemben, mivel azok még mindig jelentős zavart okoznak az egyébként is ideges piacon.

Egy olyan helyzetben, amikor a pénzügyi piac instabil, a rosszindulatú pletykák terjedése nagy károkat okozhat a nemzetgazdaságnak

– mondta Kim Joo-hyun, a dél-koreai pénzügyi hatóság egyik bizottságának elnöke.

Kim arra is utasította a tisztviselőket, hogy az ügyészséggel és a rendőrséggel is folyamatosan tartsák a kapcsolatot, és szükség esetén indítsanak jogi lépéseket a pletykákat terjesztők ellen.

Két hitelintézetről, a Welcome Savings Bankról és az OK Savings Bankról SMS-ben kezdték el terjeszteni, hogy a két bank a betétkivonás felfüggesztésére készül, és még addig vonják ki a pénzüket az ügyfelek, amíg lehet. Ez természetesen nem volt igaz: először a dél-koreai Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat közölte, hogy a két bank nyereséges lesz az első negyedévben, majd a két érintett pénzintézet is cáfolta a hírt.

