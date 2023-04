Meglepte a befektetőket a Morgan Stanley, esik a részvény

Közzétette első negyedéves gyorsjelentését a Morgan Stanley, az amerikai nagybank az elemzők által várt feletti bevételről és egy részvényre jutó eredményről számolt be, ugyanakkor az egy évvel ezelőttitől elmaradó számokat közöltek. A bank részvényeinek árfolyama közel 3 százalékot esett a gyorsjelentés után a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

A Morgan Stanley az elemzők által várt 13,92 milliárd dolláros bevételnél magasabb, 14,5 milliárd dolláros bevételről jelentett az idei első negyedévre vonatkozóan, míg a bank egy részvényre jutó eredménye 1,7 dollár lett, ami közel 5 százalékkal haladta meg az 1,62 dolláros elemzői várakozást.

A Morgan Stanley negyedéves eredményei és a várakozások tény várt tény/várt bázis változás (év/év) Bevétel (milliárd USD) 14,50 13,92 4,1% 14,80 -2,0% EPS (USD) 1,70 1,62 4,9% 2,02 -15,8% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Az első negyedéves bevétel ugyanakkor alacsonyabb volt a tavalyi 14,8 milliárd dolláros bevételnél, és az EPS is közel 16 százalékkal esett az egy évvel korábbi 2,02 dollárról.

A gyorsjelentés fontosabb részletei:

A Morgan Stanley vagyonkezelési üzletága a negyedévben 11 százalékkal magasabb, 6,6 milliárd dolláros bevételt ért el.

Az intézményi értékpapírkereskedési üzletág 6,8 milliárd dolláros bevétele jelentősen, mintegy 2 százalékkal elmaradt a tavalyi 7,66 milliárd dolláros bevételtől.

A befektetési üzletág alacsonyabb, 1,29 milliárd dolláros bevételt ért el a tavalyi 1,335 milliárd dolláros bevétel után.

a bank hitelezési céltartaléka 189 millió dollárra nőtt az egy évvel ezelőtti 44 millió dollárról, amelyet a kereskedelmi ingatlanhitelek minőségének és a makrokörnyezeti tényezők romlása indokolt.

James P. Gorman elnök-vezérigazgató a gyorsjelentés kapcsán a közlemény szerint kijelentette: "a vagyonkezelési üzletágunkba tett befektetéseink továbbra is gyümölcsözőek, mivel 110 milliárd dollárral nőtt a bank által kezelt nettó vagyon a negyedévben. A részvény- és kötvény bevételek erősek voltak, míg a befektetési banki tevékenység végzése továbbra is kihívásokkal teli. Fenntartottuk a szilárd tőkeszintünket és továbbra is jó pozícióban vagyunk ahhoz, hogy hosszú távon értéket nyújtsunk részvényeseink számára."

A bank részvényeinek árfolyama 2,9 százalékot esett a gyorsjelentés után.

Címlapkép: Getty Images