Yellen: minden szükséges lépést megtesz Amerika, hogy ne legyen bankválság

Az amerikai bankrendszer továbbra is stabil, és az amerikai kormányzat "minden szükséges lépést" megtesz annak érdekében, hogy továbbra is a világ legerősebb és legbiztonságosabb pénzügyi rendszere maradjon - mondta csütörtökön Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter.

Yellen szerint a két regionális bank, a Silicon Valley Bank és a Signature Bank csődje után hozott határozott amerikai intézkedések megerősítették a pénzügyi rendszert. A pénzügyminiszter szavairól a Reuters tudósított.

"Az amerikai bankrendszer továbbra is stabil, és minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy az Egyesült Államok továbbra is a világ legerősebb és legbiztonságosabb pénzügyi rendszerével rendelkezzen" - mondta Yellen a Johns Hopkins Egyetem School of Advanced International Studies iskolájában tartott beszédében.

Címlapkép: Anna Moneymaker/Getty Images