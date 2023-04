Hódító útjukra indultak a zöld lakáshitelek, új termékkeresőt indít az MNB

Zöld bejelentéseket tett ma az MNB: egyrészt elindult a zöld pénzügyi termékkereső, másrészt pedig a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek között már zöld termékek is elérhetőek. A jegybank célja az intézkedésekkel az ügyféltájékoztatás mellett az, hogy erősítse a fenntarthatósági pénzügyi termékinnovációkat is.

A magyar jegybank egyedülálló helyzetben van Európában: itthon törvényben is elő van írva a zöld mandátum, így az MNB több eszközzel is hozzá tud járulni a zöld világ megteremtéséhez. Az MNB azt várja el a pénzügyi szektortól, hogy a kockázatokat figyelembe véve tegyék még zöldebbé a termékeit és a belső működésüket is, ehhez pedig iránymutatást is adnak.

Holczinger Norbert, az MNB fenntartható pénzügyek főosztályának vezetője egyebek mellett az alábbiakról beszélt a Magyar Nemzeti Bank sajtótájékoztatóján:

Az MNB 2019-ben indította el a zöld programját , amelynek egyik célja a zöld ismeretek terjesztése, a zöld pénzügyi jelentés már harmadik alkalommal jelent meg.

, amelynek egyik célja a zöld ismeretek terjesztése, a zöld pénzügyi jelentés már harmadik alkalommal jelent meg. 2022-es év fenntarthatósági szempontból vegyes volt : egyrészt történtek negatív események, például a háború infláció, illetve a klímaváltozás hatását már a saját bőrünkön is érezzük, amelyeknek jelentős hatása van az életünkre.

: egyrészt történtek negatív események, például a háború infláció, illetve a klímaváltozás hatását már a saját bőrünkön is érezzük, amelyeknek jelentős hatása van az életünkre. Van azonban ezeknek pozitív hatása is: az energiaárak emelkedése például a tudatos fogyasztást vonja maga után, ami ebben a környezetben kiemelten fontos. Emellett a szabályozásban is előrelépés történt, például a közzétételi kötelezettség szigorításában, amely átláthatóbbá teszi a vállalatok zöld törekvéseit.

A sajtótájékoztatón szó volt még a hazai fenntarthatósági helyzetről is:

A hazai pénzügyi szektorban tavalyhoz képest nem változtak a karbonkockázatok , az MNB által összeállított index stagnált. Az MNB megvizsgálta azt a szcenáriót, amelyben a karbonárak a duplájára emelkednek, ha ez bekövetkezne, néhány vállalat gondokba ütközne, de a stresszteszt összességében pozitív eredményre jutott: a hazai bankok ellenállók lennének egy „karbonársokk” esetén .

, az MNB által összeállított index stagnált. Az MNB megvizsgálta azt a szcenáriót, amelyben a karbonárak a duplájára emelkednek, ha ez bekövetkezne, néhány vállalat gondokba ütközne, de a stresszteszt összességében pozitív eredményre jutott: . A biztosítási szektor több oldalról szembesül a klímaváltozás hatásaival, ugyanis befektetőként és kockázatvállalóként is érinti őket. Az MNB készített egy stressztesztet a biztosítási szektorra vonatkozóan is, alapvetően ebben sem jelentek meg olyan kockázatok, amelyek hatásai ne lennének kezelhetők.

Az MNB 2020-ban zöld tőke-követelményi programot indított , ebben meghatározott olyan hiteleket, amelyek zöldnek minősülnek, ezek kihelyezésével az MNB tőkekövetelmény-kedvezményt ad a pénzintézetek felé. Az MNB ezt a programot 2022-ben is folytatta, az ilyen hitelek állománya pedig folyamatosan emelkedik: a vállalati és lakossági zöld hitelekből is egyre többet helyeznek ki a bankok, előbbi volumene 50%-kal nőtt, utóbbi állománya pedig elérte a 100 milliárd forintot is. Összességében a programban részt vevő hitelek állománya egy év alatt 88%-kal, 427 milliárd forintra nőtt.

, ebben meghatározott olyan hiteleket, amelyek zöldnek minősülnek, ezek kihelyezésével az MNB tőkekövetelmény-kedvezményt ad a pénzintézetek felé. Az MNB ezt a programot 2022-ben is folytatta, az ilyen hitelek állománya pedig folyamatosan emelkedik: a vállalati és lakossági zöld hitelekből is egyre többet helyeznek ki a bankok, előbbi volumene 50%-kal nőtt, utóbbi állománya pedig elérte a 100 milliárd forintot is. Összességében a programban részt vevő hitelek állománya A hazai lakóingatlanok továbbra is alacsony energiahatékonysággal működnek: az ilyen ingatlanok aránya ugyan duplázódott, de még így is csak 12%. Az otthonfelújítási támogatások nagy része erre a célra ment el, azonban az alacsony újépítésű ingatlanok száma miatt további fejlesztésre lenne szükség a hazai lakóingatlanok energiahatékonyságának fejlesztésében .

az ilyen ingatlanok aránya ugyan duplázódott, de még így is csak 12%. Az otthonfelújítási támogatások nagy része erre a célra ment el, azonban az alacsony újépítésű ingatlanok száma miatt . 2023 április elsejétől elérhetőek a Zöld Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek : az ilyen típusú termékeknél kamatkedvezmény nyújtására is van lehetősége ebben a pénzintézeteknek, így a hitelek akár 0,25-0,5 százalékponttal is olcsóbbak lehetnek .

: az ilyen típusú termékeknél kamatkedvezmény nyújtására is van lehetősége ebben a pénzintézeteknek, így . Néhány évvel ezelőtt még nem létezett a zöld kötvénypiac, az MNB által indított zöld kötvény program viszont meghozta a hatását, a Növekedési Kötvényprogram keretében 539 milliárd forint névértékű kötvény került a piacra, a zöld jelzáloglevelek állománya pedig 8%-ra emelkedett.

a zöld jelzáloglevelek állománya pedig 8%-ra emelkedett. Az állampapíroknál is egyre népszerűbbek a zöld kötvények: 2022 végére az ilyen típusú állampapíroknál 1640 milliárd forintnyi kibocsátás történt, ez az összes állampapír 4%-nak felel meg, ennél csak két európai ország teljesít jobban.

Holczinger Norbert az MNB új zöld pénzügyi termékkeresőjével kapcsolatban az alábbiakat mondta el:

Magyarországon meglehetősen alacsony az ESG alapok aránya : a befektetési alapoknál csupán 1,6%, a biztosítói eszközalapoknál pedig 8,8%, míg az európai piacokon ez 50% körül mozog. Ennek az egyik fő oka az lehet, hogy az ügyfelek nem rendelkeznek elég információval ebben a témában, így nem is keresik a zöld termékeket, tehát a megoldás az információ terjesztése lenne.

: a befektetési alapoknál csupán 1,6%, a biztosítói eszközalapoknál pedig 8,8%, míg az európai piacokon ez 50% körül mozog. Ennek az egyik fő oka az lehet, hogy az ügyfelek nem rendelkeznek elég információval ebben a témában, így nem is keresik a zöld termékeket, tehát a megoldás az információ terjesztése lenne. Az előbb felsorolt okok miatt az MNB elindított egy zöld pénzügyi termékkeresőt: ezzel egyrészt az információk terjedését, valamint a zöld pénzügyi termékek összehasonlíthatóságát szeretnék segíteni.A weboldalon az érdeklődők a befektetési termékek, befektetési alapok, unit-linked eszközalapok és önkéntes nyugdíjpénztárak feltételeit hasonlíthatják össze. Az MNB azt reméli, hogy ezzel az ügyfelek igénye a zöld termékekre is növekedni fog, ezzel pedig a termékfejlesztők is egyre inkább ebbe az irányba fognak elmozdulni. A termékkereső a zoldpenzugyitermekek.mnb.hu oldalon érhető el.

ezzel egyrészt az információk terjedését, valamint a zöld pénzügyi termékek összehasonlíthatóságát szeretnék segíteni.A weboldalon az érdeklődők a befektetési termékek, befektetési alapok, unit-linked eszközalapok és önkéntes nyugdíjpénztárak feltételeit hasonlíthatják össze. Az MNB azt reméli, hogy ezzel az ügyfelek igénye a zöld termékekre is növekedni fog, ezzel pedig a termékfejlesztők is egyre inkább ebbe az irányba fognak elmozdulni. A termékkereső a zoldpenzugyitermekek.mnb.hu oldalon érhető el. 2023-at nézve az MNB egyrészt megvizsgálja azt, hogy az eddigi programokat hogyan lehet még tovább fejleszteni , másrészt a nem banki szektor vállalatainak is iránymutatást szeretnének adni.

, másrészt a nem banki szektor vállalatainak is iránymutatást szeretnének adni. Az MNB szeptemberben tervezi közzétenni a hazai bankszektorra vonatkozó zöld pénzügyi adatokat, illetve a felügyeleti ellenőrzésekben is egyre hangsúlyosabbá kívánják tenni a fenntarthatósági szempontokat.

