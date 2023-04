Csányi Sándor: nem lesz könnyű 2023, de a nehezén már túl vagyunk

Kezdődik a közgyűlés érdemi része, elsőként a tavalyi eredményekről beszél Csányi Sándor. A bankvezér jó hangulatban van, a csúszást okozó technikai problémákból már viccet is csinál:

Nem kényelmes ez a papíros szavazás, de mutatja az OTP erejét, hogy nem csak fejlődni vagyunk képesek, hanem visszafejlődni is.

2022 nem tartozott a legjobb éveink közé, az orosz-ukrán háború következtében leírásokat kellett leírni goodwillben és orosz államkötvényeken. 138 milliárd olyan terhet is kellett viselünk, amit az állam intézkedései raktak ránk, különadó, extraadó formájában - mondta el Csányi Sándor. Hozzátette, hogy vannak sikerek is, a konszolidált hitelnövekedés jelentős volt, 2016-hoz képest majdnem három és félszeresére növekedett a bank konszolidált hitelállománya, amiben az organikus növekedés és az akvizíciók is benne voltak. Az orosz-ukrán részesedés a bankcsoporton belül 5 százalékra esett.