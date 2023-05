Hosszú évek óta nem látott ilyet Európa: súlyosan visszaesett a banki hitelezés

Csökkenőben van a banki hitelkereslet és a hitelkínálat is az eurózónában. Márciusban tovább lassult a hitelezés, különösen a lakáscélú és a vállalati hitelek esetében – mutatja az EKB friss hitelezési felmérése.

Az Eurostat friss adatai szerint fél év után elakadt az éves infláció csökkenése az eurózónában áprilisban, az áremelkedés mértéke kissé felülmúlta az elemzői várakozásokat is. A maginfláció ugyanakkor 2022 januárja óta először csökkent áprilisban, bár továbbra is magas, 5,6%-os szinten volt.

Az EKB márciusra vonatkozó banki hitelezési felmérése (BLS) eközben azt jelzi, hogy a bankok még akkor is szigorították a hitelhez való hozzáférést, amikor a hitelfelvevők már meredeken csökkent, így

2018 óta a leglassabb, mindössze 2,9%-os ütemű éves növekedés történt a háztartásoknak nyújtott hitelállományban. A vállalati hitelállomány növekedése is jelentősen, éves összevetésben 5,2%-ra lassult.

Az első negyedévben az eurót használó 20 ország bankjainak nettó 38%-a számolt be a vállalatok hitelkeresletének csökkenéséről, ami a 2008-2009-es globális pénzügyi válság óta a legnagyobb arány. A kereslet visszaesését elsősorban a kamatszint emelkedése generálta. A lakáshitelek iránti kereslet is tovább esett az első negyedévben, a megkérdezett bankok nettó 72%-a számolt be csökkenésről, mivel a háztartások pesszimisták lettek az ingatlanpiac kilátásait illetően.

Emellett a hitelkínálat is szűkült: a vállalatok esetében például a hitelintézetek nettó 27%-a számolt be szigorúbb hitelfeltételekről. A hasonló adatot produkáló előző negyedévet leszámítva erre a 2011-es adósságválsága óta nem volt példa.

A bankok részben az EKB "mennyiségi szigorítását", pontosabban a hosszú távú refinanszírozási műveletek (TLTRO) néven ismert többéves hitelprogram visszavonását okolták. Mivel június vége felé újabb nagy TLTRO-hitelállomány jár le, a hitelkereslet tovább fog csökkenni - prognosztizálja Martin Wolburg, a Generali Investments vezető közgazdásza.

