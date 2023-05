Kiderült: megrendült az amerikaiak egy részének a bizalma a bankrendszerben

Egy ezer főt számláló kutatásból kiderült, hogy az amerikaiak körülbelül fele nem bízik meg a bankrendszerben. A megkérdezettek 19%-a nagyon, 29%-a pedig mérsékelten aggódik amiatt, hogy elveszíti egy pénzügyi intézménynél elhelyezett vagyonát, ezzel szemben az amerikaiak 30%-a nem annyira aggódik, és csak 20% volt azok aránya, akik egyáltalán nem aggódnak.

A felmérést már a Silicon Valley Bank és a Signature Bank csődje után végezték, így azoknak is hatása lehetett az eredményre. Azóta a szabályozó hatoságok a First Republic Bankot is szanálás alá vették, ez azonban már a kutatás vége után történt meg.

A jelentés szerint politikai hovatartozás, jövedelemszint, valamint az iskolai végzettség szempontjából is megfigyelhető némi különbség a bizalmatlanságot illetően: a republikánusok és függetlenek, a közepes és alacsony jövedelműek, valamint a felsőoktatási végzettséggel nem rendelkező amerikaiak aggódnak leginkább a pénzükért.

Forrás: Gallup

Címlapkép forrása: Getty Images