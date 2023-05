Warren Buffett: Felelősségre kell vonni a bankvezéreket a csődök miatt

A Berkshire Hathawayt irányító befektetői legenda, a 92 éves Warren Buffett szerint felelősségre kell vonni a csődbe ment bankok vezetőit a hibáikért, amiket egyes esetekben teljesen nyilvánosan követtek el.

Warren Buffett a bankszektort felügyelő szabályozási környezetet is kifogásolta a hétvégén megrendezett éves közgyűlésen, szerinte a rendszer tele van torz ösztönzőkkel, a szabályozók, a politikusok és a sajtó is igyekszik szélsőségesen felfokozni az amerikai közvéleményt. Ezek következtében lett aztán a baj, ami során egy "kis kripto-barát hitelezőt" felszámoltak március elején, majd három másik regionális bankot is magával ragadott a történet.

"A bankrendszernél látott helyzet nagyon olyan, ami mindig is jellemző volt a bankszektorra - a félelem ragályos, mint mindig" - vélekedett Buffett szombaton a nebraskai Omahában. Hangsúlyozta:

a büntetéseknek azokat kell sújtaniuk, akik a problémákat okozták

A Bloomberg márciusi közlése szerint az "Omahi Orákulum" maga is kapcsolatban állt a Biden-kormánnyal a bankkrízis megoldásában. A milliárdos befektető a mögöttünk álló évtizedekben többször is kivette a részét a válságba került bankok megsegítéséből - a 92 éves veteránnak a kultikus befektetői státusza sokszor tudta csitítani a kedélyeket és segített helyreállítani a bizalmat a gyengélkedő pénzintézetekben. A Bank of America például 2011-ben jelentős tőkeinjekciót kapott Buffett-től, miután a vállalat részvényei a 2008-as hitelválság közepette jelentősen bezuhantak.

Buffett a mostani pánikhelyzetben is kedveli a bankszektort, továbbra is jelentős a kitettsége az iparban

- árulta el szombaton.

