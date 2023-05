Újra elérhetők az agrárhitelek az MFB-nél

2023. december 31-ig meghosszabbította a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020, az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 és az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 igénybevételi lehetőségét - közölte a bank.

Az év végéig lesz lehetősége az agrárvállalkozásoknak kamattámogatott forráshoz jutni a Magyar Fejlesztési Bank által meghirdetett hitelprogramokon keresztül. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020, az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 és az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 konstrukciókban

4 SZÁZALÉKPONTOS ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSSAL JUTHATNAK FINANSZÍROZÁSHOZ- A SZERZŐDÖTT KERESKEDELMI BANKI PARTNEREKEN KERESZTÜL - AZ ÉRDEKLŐDŐ AGRÁRVÁLLALKOZÁSOK.

A partnerektől érkezett visszajelzések alapján a határidő hosszabbítása mellett további módosításokra is sor került. A hitelek elszámolásánál a számlák befogadhatósága bővítésre kerül a 180 napon belüli, már kiegyenlített számlákkal; illetve az energia és üzemanyagszámlák befogadhatóságára is lehetőség nyílik. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 esetében az igényelhető hitelösszeg is megemelésre került 150 millió forintról 500 millió forintra. A hitelprogramok forrásaira 2023. május 12-től adható be hitelkérelem az MFB-vel szerződött kereskedelmi bankok fiókjaiban.

Az MFB reményei szerint a kamat- és díjtámogatás javítja a hazai agrárvállalkozások versenyképességét. Az igénylés pontos részleteiről és feltételeiről a www.mfb.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.