Valódi pénzt is gyűjthetnek a 8-14 évesek az MNB megújult applikációjában

Portfolio 2023. május 12. 15:43

A Magyar Nemzeti Bank és a Pénziránytű Alapítvány egy közös innovatív kezdeményezéssel, a megújult Diákszéf mobilapplikációval kívánja erősíteni a 8-14 éves korosztály pénzügyi tudatosságát a digitális világban. Az MNB által üzemeltetett, kereskedelmi banki partnereket is bevonó Diákszéf mobilapplikáció megújult verziója már valódi pénz kezelésére is képes. Így az Európai Unióban a Diákszéf kezdeményezés az első, lakossági ügyfelek számára is elérhető digitális jegybankpénz pilot projekt.