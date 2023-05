Folytatja az MNB a zöld átállás támogatását - Íme a 2023-as tervek

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Fenntarthatósági jelentésének publikálása apropóján szervezett online szakmai konferenciát a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Fenntarthatósági Szakosztálya. A jelentés bemutatása mellett az előadások során többek között szó volt az MNB 2023-as "zöld" terveiről is, Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke elmondta, hogy jelenleg is vizsgálják, hogy az eredetileg három évig tartó egyes zöld területek finanszírozása esetén igényelhető tőkekövetelmény-kedvezmény a bankoknál meghosszabbítható-e, illetve a hitelez során kitöltendő ESG kérdőívekre vonakozóan is terveznek egy minimum standardot kialakítani az adminisztráció egyszerűsítése érdekében.

Óriási globális kihívással állunk szemben, a klímaváltozás egyik szeletével, a szélsőséges időjárási eseményekkel már mindenki találkozott. Ahhoz, hogy egy fenntarthatóbb gazdaság alakulhasson ki, a kormányzatnak, a vállalatoknak és a tőkepiacnak is felelőssége van. A tőkepiac feladata, hogy támogassa a vállalati szektort a zöld átállásban. A BÉT-en számos zöld értékpapír érhető már el, vannak kötvények, jelzáloglevelek és állampapírok is, ezek már az ezer milliárd forinthoz közelítenek. A korábban közzétett ESG Útmutató alapján készítettük el mi is a fenntarthatósági jelentésünket." - mondta el Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója, az MKT Fenntarthatósági Szakosztályának elnöke.

Szalay Rita, a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal ügyvéde a BÉT fenntarthatósági jelentését mutatta be, amely két nagy jelentéstételi rendszer - a GRI és SASB - alapján készült el. Többek között lényegességi elemzést, a Scope 1, 2 hatások vizsgálatát, gap analízist is készítettek. Van egy rendszer, ami segít a különböző tőzsdéket összehasonlítani fenntarthatósági szempontból (Sustainable Stock Exchanges, SSE), az itt vizsgált 130 tőzsde valamivel több, mint fele rendelkezik fenntarthatósági jelentéssel, ehhez a csoporthoz csatlakozott most a BÉT is.

Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a tavalyi év összefoglalásaként elmondta, hogy 2022-ben egy polikrízisnek voltunk tanúi, a világ különböző részein más-más szélsőséges események következtek be. Az energiaválság, az infláció, az aszály, az áradások, a gazdasági károk csak néhány tényező volt a tavalyi év eseménysorozatából. Voltak pozitív változások is, fókuszba került az energiahatékonyság, a hőszivattyúk, az elektromos autózás, valamint fejlődött a zöld szabályozás is, létrejött egy biodiverzitási keretegyezmény, bővült a zöld termékek piaca - ezek együttesen támogatják a zöld átállást, a szén-dioxid kibocsátások csökkentését. A jegybanknak is foglalkoznia kell a környezeti fenntarthatósággal, hiszen a klímaváltozás közvetlenül hat az inflációra, valamint a monetáris politika hatékony végrehajtásához elengedhetetlen a pénzügyi stabilitás.

"Végeztünk rövid távú banki klímastressztesztet, az átállási kockázatok feltérképezésére. Egy karbon-ár sokk bekövetkezése esetén a csődvalószínűségek leginkább a villamosenergia-, a gázellátási-, és a közműszektorban nőnének meg, így a kérdés, hogy ezen szektorok finanszírozása hogyan jelenik meg a bankoknál. A teszt elvégzése után összességében jelentős kockázatot nem láttunk, a bankok megfelelően diverzifikáltak ezekben a szektorokban. Biztosítási klímastressztesztet is készítettünk, 2050-ig vizsgálva az eszközoldali átállási kockázatokat három forgatókönyv mentén. Az eredmény, hogy egy rendezett, tudatos átállás jóval nagyobb értéket képvisel a biztosítói szektornál, mint egy rendezetlen vagy egy eltolt átállás. A biztosítók ki is vonulhatnak bizonyos területekről az utóbbi esetekben, ami azt jelentené, hogy állami beavatkozásra lenne szükség." - mondta el az alelnök, majd bemutatta, hogy:

Duplázódott a zöld hitelállomány, ennek alapja a tőkekövetelmény-kedvezmény program elindítása volt. Ha a bankok a fenntartható mezőgazdaság, elektromobilitás, energiahatékonyság, az EU Taxonómiának való megfelelés területén, vagy zöld kötvényeket és megújuló energiát finanszíroznak, akkor tőkekövetelmény-kedvezményben részesülhetnek, azzal a feltétellel, hogy az ügyfelek felé továbbítják a kedvezményt.

2022. IV. negyedévében a kitettség 75 milliárd forintnyi zöld kötvény, 330 milliárd forint zöld vállalati hitel és 98 milliárd forint zöld lakáscélú hitelállomány, vagyis több mint 500 milliárd forintos zöld állományról van szó. A zöldkötvény-piacon globálisan nagy megtorpanás volt, de ez Magyarországon nem látható. A zöld állampapírok volumene dinamikusan növekedett, a kibocsátott zöld jelzáloglevelek 2022. év végi névértéke meghaladta a 162 milliárd forintot.

Az ESG alapok kapcsán el lehet mondani, hogy Magyarországon is elindult ezeknek a térnyerése, a befektetési alapoknál jelenleg 1,6% az ESG alapok aránya, míg a biztosítói eszközalapoknál 8,8% az ESG arány.

Az SFDR szabályozás nagy változás volt a 2022-es évben, ez segít abban, hogy természetessé váljon a pénzügyi piacokon a fenntarthatósági kockázatok értékelése, bemutatása és beépítése a folyamatokba.

Kandrács Csaba arról is beszámolt, hogy az MNB elindított egy zöld termékekre vonatkozó keresőt. A cél, hogy amikor valaki zöld befektetési terméket keres, akkor az minél egyszerűbben megtalálható és összehasonlítható legyen. Három terméktípus van, a befektetési alapok, a unit-linked biztosítási eszközalapok, és az önkéntes nyugdíj-pénztári portfóliók közül válogathatnak a lakossági ügyfelek.

Mit tervez az MNB 2023-ban?

Az alelnök többféle, a zöld átállást segítő programot vázolt fel:

Tervezik meghosszabbítani a tőkekövetelmény-kedvezmény programot, ennek az áttekintése, értékelése most zajlik.

A zöld banki ajánlást szeretnék kiterjeszteni a nem banki szektorokra is.

A hitelezési ESG kérdőívekre szeretnének egy minimum standardot kiadni, hogy mindenki hasonlóan ragadja meg ezt a kérdést.

hogy mindenki hasonlóan ragadja meg ezt a kérdést. Ideális az lenne, hogy ha valaki kitölt egy ESG kérdőívet hiteligénylés miatt egy banknál, azt az információt a többi bank is elfogadja és meg is tudják osztani egymással - ez adminisztrációs egyszerűsítést is jelentene.

A hazai zöld pénzügyi adatokat szeretnék negyedévente publikálni.

A felügyeleti ellenőrzésben a greenwashing jelenségét még jobban beépítik.

A kkv-szektor és az ESG

Az MKT konferenciáján arról is szó volt, hogy a kkv-szektor hol tart az ESG keretrendszer megismerési, alkalmazási folyamatában. Lukács Ákos, az Ernst&Young partnere arról kérdezte a kerekasztal résztvevőit, hogy a BÉT kkv-nak létrehozott ESG programja kapcsán milyen tapasztalataik vannak, milyen kihívásokat látnak a kisebb vállalatoknál a fenntarthatósági szempontok átvétele során, illetve, hogy az ebből fakadó finanszírozási előnyökkel tisztában vannak-e a cégek.

Csorbai Hajnalka, az Opten stratégiai igazgatója arról számolt be, hogy egyre jobban érti a kkv-szektor is az ESG szempontokat, de esetükben nem a jogszabály kényszeríti ki a jelentéstételt, hanem a nagyvállalatok és pénzintézetek, a beszállítói láncon és a finanszírozáson keresztül, valamint a PR-kommunikációs előnyök is erre terelik a kisebb társaságokat. Adatot még nem igen tudnak szolgáltatni, de egyértelműen látszik a nyitottság. "Nehéz az idei év gazdasági szempontból, nem dübörög úgy a gazdaság, így biztosan vannak olyan kisvállalkozások, amelyeknek inkább az javasolt, hogy ebben az évben a stabilitására fókuszáljanak. Viszont, aki most is megteheti, annak igenis kötelessége az ESG szempontokat alkalmazni." - mondta el az igazgató.

Kozma András, a Credit Management Group vezérigazgatója azt tapasztalta, hogy azok a vállalatok jelentkeztek a BÉT programjára, amelyek eleve nyitottak az ESG riportkészítésre, tehát fontos lenne, hogy a nem érintett vállalati körök is egyre jobban bevonódjanak. Ehhez erős ínszentívákra van szükség, a bankrendszertől érkező nyomás jelen van most is, de az olyan ösztönzők fenntartására is szükség van, mint például a tőkekövetelmény-kedvezmény. Összességében, akiknél megvan az érdeklődés, azoknál az adatbeszerzést kell fejleszteni, illetve a másik feladat, hogy az érdeklődési kört tágítsuk, akár pénzügyi kedvezményekkel.

Pál Gábor, a CÉH vezérigazgató-helyettese a saját kkv-s tapasztalatairól számolt be, elmondta, hogy az elmúlt pár évben erősödött fel igazán a megrendelők oldaláról, hogy szeretnék, ha az ESG-nek megfelelő szempontok is érvényesülnének, már a projektek tervezési szakaszaiban is. A nemzetközi megrendelők ezt már elvárják, a finanszírozásban is megjelenik, valamint műszakilag is ki kell szolgálni a zöld ingatlanállomány felé való elmozdulást.

