Most derült ki, milyen volt a Credit Suisse helyzete a felvásárlás előtti napokban

A Credit Suisse jegybanki számlán lévő pénzállománya szinte közvetlenül a minimum szint közelébe esett, mielőtt a UBS felvásárolta a pénzintézetet – derült ki egy svájci szabályozói dokumentumból.

A Credit Suisse alig érte el a Svájci Nemzeti Banknál kötelezően tartandó pénzállomány minimum szintjét március közepén, ráadásul majdnem be is esett az alá. A svájci hatóságok által kiadott dokumentum azt is leírja, hogy amennyiben egy banknak nincs meg a megfelelő likviditása, azt is jelentheti, hogy nem fogja tudni teljesíteni a kifizetéseket, ez a veszély fenyegetett a Credit Suisse-nél is – írja a Reuters.

A svájci pénzintézet még március 15-én kért sürgősségi likviditási támogatást a svájci központi banktól a problémák áthidalására, másnap pedig bejelentették, hogy kölcsönt is felvennének a likviditás javítása érdekében. Bár a Credit Suisse vezérigazgatója úgy nyilatkozott, hogy a bank tőkéje és likviditása erős, hamar kiderült, hogy ez nem teljesen volt így: a svájci hatóságok március 19-én bejelentették, hogy a UBS egy állami mentőakció keretében felvásárolja a bajba jutott Credit Suisse-t.

Az összeolvadás napján a svájci pénzügyi felügyelet, a FINMA egy közleményt is kiadott, amelyben elrendelte a mintegy 17 milliárd dollár összértékű kiegészítő Tier 1 (AT1) kötvények nullára írását. Ezzel felháborították a tulajdonosokat, mivel míg a kötvényesek semmilyen kártérítést nem kaptak, a részvényesek kicserélhették a Credit Suisse értékpapírjaikat UBS részvényekre, a svájci hatóságok ezzel pedig felborították azt a megszokott hierarchiát, miszerint baj esetén a kötvényesek mindig elsőbbséget élveznek a részvényesekkel szemben. A FINMA megvédte a saját álláspontját, és közölte, hogy „életképességi esemény” következett be, az AT1 kötvények eltörlése így jogszerű volt.

