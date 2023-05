Itt az újabb időzített bomba az amerikai bankrendszerben?

Nagy Botond 2023. május 22. 13:00

Mi a közös a Silicon Valley, a Signature és a First Republic Bankban? A válasz viszonylag egyszerű: azon túlmenően, hogy az elmúlt hónapokban mindhárom pénzintézet bedőlt, rendkívül nagy kitettséggel rendelkeztek a kereskedelmiingatlan-piacon is. A kisebb mérlegfőösszegű bankokat ugyanis e tekintetben kevéssé szabályozzák, így meg tudták tenni azt, hogy tőkearányosan sokkal több hitelt nyújtanak a kereskedelmi ingatlanokra, mint a nagyobb bankok. Ez a trend kedvező gazdasági körülmények esetén is problémás lehet, a jelenlegi helyzetben azonban az amerikai regionális bankok különösen nagy veszélyben vannak, ráadásul a piaci környezet változása sem lesz pozitív hatással rájuk.