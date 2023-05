Rengeteg nő hiányzik a nagybankok vezetőségéből

Szinte csak férfiak esélyesek a Morgan Stanley vezérigazgatói pozíciójának betöltésére, a vállalatirányítási szakértők szerint ez is ráirányítja a figyelmet arra, hogy a nagybankoknak már a munkavállalók toborzásánál is foglalkozniuk kell a nemi egyenlőséggel – írja a Reuters

James Gorman, a Morgan Stanley jelenlegi vezérigazgatója múlt hét pénteken bejelentette, hogy egy éven belül lemond a pozíciójáról. A legesélyesebb utódok között a társelnökei, Ted Pick és Andy Saperstein, valamint Dan Simkowitz, a bank befektetési üzletágának vezetője találhatók.

A Wall Street-i bankok által közölt friss adatok szerint a Morgan Stanley-nél a női nem 2021-től kezdve jóval kevésbé volt képviselve a vezetői pozíciókban, mint más amerikai óriásbankoknál. A pénzintézet idei közlése szerint

az Egyesült Államokban a banknál vezetői, tisztségviselői vagy menedzseri pozíciót betöltők között 25% a nők aránya,

ezzel szemben a JPMorgan 29%, a Bank of America 36%, a Citigroup pedig 38%-os aránnyal rendelkezik. A nagybankok közül a Goldman Sachs teljesített a legrosszabban, ott a vezetők 23%-a nő.

Szakértők szerint a cégeknek előtérbe kell helyezniük a nemi és etnikai egyenlőséget már a toborzás idején is, ezzel növelve az esélyét annak, hogy később a női nem és a kisebbségek is képviselve legyenek a vezetőségben. A Morgan Stanley 14 tagú igazgatótanácsának jelenleg 4 nő, illetve 4 etnikai kisebbség tagja. A Deloitte tavalyi felmérése szerint 2021-ben a pénzügyi ágazatban az igazgatótanácsi helyek 21%-át, a C-Suite (felsővezetői) pozíciók 19%-át, a vezérigazgatói helyeknek pedig mindössze az 5%-át töltötték be nők.

