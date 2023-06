Sok dolog kell még ahhoz, hogy népszerűbbek legyenek az elektronikus fizetési módok

Sok változtatásra van szükség, hogy 2030-ra megforduljon a kártyás és készpénzes fizetések aránya, de a jelenlegi trendek azt mutatják, hogy van erre lehetőség. A payment piac fejlődéséről és jövőjéről Gauder Milán , az IzzyPay igazgatósági tagja, Marosi Bence , a Giro Zrt. üzleti igazgatója, Racskó Tamás , Mastercard igazgatója és Sármay Bence , a Visa Magyarországért felelős területi vezetője beszélt a Portfolio Financial IT 2023 konferencia harmadik szekciójának kerekasztal-beszélgetésén.

A szakértők egyebek mellett az alábbi témákról beszélgettek a kerekasztal-beszélgetésen:Gauder Milán úgy látja, hogy a kártyaelfogadás hiánya csak kis részben járul hozzá ahhoz, hogy népszerűbb a készpénzzel való fizetés: a legnagyobb probléma az, hogy az embereknek az elektronikus fizetési módok kényelmetlenebbek. A szakértő szerint a fizetések digitalizációja rohamosan fejlődik, elég csak az azonnali átutalási rendszer megjelenésére gondolni. A következő időszakokban még gyorsabb fejlődés várható ezen a téren, ehhez a piacon jelenlévő erős verseny is hozzá fog járulni. Gauder Milán elmondta, Buy Now Pay Later (BNPL) fizetési szolgáltatás alapvetően arra a problémára reagál, hogy az internetes vásárlásoknál ne kelljen előre fizetni, hanem csak akkor, amikor az áru már tényleg a felhasználó birtokában van. Magyarországon még gyerekcipőben jár ez a piac, de a jövőben az itthoni helyzet is javulhat.

Marosi Bence szerint továbbra is a kártyás fizetésben, azaz a mikrotranzakciós világban várható dinamikus fejlődés. A szakértő úgy látja, hogy a vállalatoknak meg kell találniuk a megfelelő üzleti modellt, amelyben nagy szerepet játszhat a fizetési folyamatok digitalizációja is. Az elektronikus fizetési rendszerek nagy fejlődésnek indulhatnak, hiszen ez áll a vásárlók és az eladók érdekében is. A szakértő elmondása alapján az, hogy új intézkedések születnek meg a készpénzes és kártyás fizetésekkel kapcsolatban azt jelenti, hogy a szabályozók aktívan foglalkoznak a kérdéssel, így ezeken a területeken további fejlődések várhatók.

Racskó Tamás meglátása szerint jó helyzetben van Magyarország az elektronikus fizetések terén, de még mindig rengeteg hely van a fejlődésre: például egyszerűbbé lehetne tenni az olyan készpénzek elektronizálását, amelyeket valamilyen üzleti tevékenység (munka, lakáskiadás) során szereznek meg a felhasználók. Az a legfontosabb, hogy minden piaci szereplő megtalálja az elektronikus fizetési rendszerekben rejlő saját üzleti érdekeit, hiszen csak így terjedhet el igazán például a kártyás fizetés. A Mastercard néhány éve bevezette a 20 ezer forint fölötti vásárlásoknál a BNPL rendszert, itt alapvetően a bankok határozták meg azt, hogy a késedelmes fizetést milyen feltételekkel nyújtják. A bolti készpénzfelvétellel kapcsolatban elmondta, hogy ez tovább növelheti a vásárlások digitalizációját, hiszen, ha a felhasználó tudja, hogy közelebbi helyeken is készpénzhez juthat, kevesebbet fog egy ATM-ből felvenni.

Sármay Bence szerint vannak olyan szegmensek, ahol még fejlesztésre szorul az elektronikus fizetési rendszer: ezekre az lenne a megoldás, ha például csak egy telefonra lenne szükség mindenhol a fizetésre. Fontos, hogy növeljük a digitális fizetések arányát Magyarországon, de minden ügyfélnek a saját belátása szerint kell döntenie, hogy milyen módszert használ a vásárlásoknál. A Visa területi vezetője elmondta, hogy a BNPL rendszer alapvetően két típusú lehet: az egyik a részletfizetés, a másik pedig a késedelmes kiegyenlítés. A szakértő szerint inkább az utóbbi lehet a népszerű, főleg az online vásárlásoknál, ahol jól jöhet, hogy a terméket csak később kell kifizetni.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos/Portfolio