Özönlenek ki a milliomosok Kínából, érdekes számok érkeztek

Egy friss jelentés szerint idén is Kínából távozik majd a legtöbb milliomos, a Henley & Partners jelentése szerint 2022-ben nettó 10 800 nagy vagyonnal rendelkező magánszemély vándorolt ki Kínából, és további nettó 13 500 fog várhatóan idén távozni.

A jelentés készítői szerint Kínában a vagyonosabbak elvándorlása már 10 éve tartó folyamat, de a mostani kiáramlás a szokásosnál is károsabb lehet. Kína gazdasága 2000 és 2017 között erőteljesen növekedett, de a vagyon és a milliomosok száma az országban azóta elhanyagolható.

